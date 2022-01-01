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Цунами. Часть 2
Tsunami: The Aftermath
Цунами. Часть 2, 2006
2006 / США / Великобритания
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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О фильме
История о личных потерях, выживании и надежде людей после цунами.
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2006
Возраст
18+
Режиссер
Бхарат Наллури
В ролях
Тим Рот
Чиветел Эджиофор
Софи Оконедо
Хью Бонневилль
Джина МакКи
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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