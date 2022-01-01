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Цунами. Часть 2
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Tsunami: The Aftermath

Цунами. Часть 2, 2006

2006 / США / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

История о личных потерях, выживании и надежде людей после цунами.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Возраст 18+
Режиссер
Бхарат Наллури
Бхарат Наллури
В ролях
Тим Рот
Тим Рот
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Джина МакКи
Джина МакКи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цунами. Часть 2 1 постер
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