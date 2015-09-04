Девушка-король, 2015

Фильм — биография шведской королевы Кристины (1626 — 1689). Твердый характер сочетался в ней с ненасытной жаждой знаний. Она требовала немедленного исполнения всех своих желаний и была склонна к экстравагантным поступкам, шокировавшим ее окружение. Все время на престоле она враждовала с Советом, стремившимся ограничить власть монарха. Совет желал маленькую победоносную войну, а королева решила строить в Стокгольме самую большую библиотеку в Европе. Совет требовал от нее выйти замуж, но Кристина заявляла, что не желает иметь детей. Возмущенная поведением королевы аристократия решает отстранить ее от власти…