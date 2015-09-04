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Девушка-король Девушка-король
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The Girl King

Девушка-король, 2015

2015 / Финляндия / Германия / Канада / Франция / Швеция
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Фильм — биография шведской королевы Кристины (1626 — 1689). Твердый характер сочетался в ней с ненасытной жаждой знаний. Она требовала немедленного исполнения всех своих желаний и была склонна к экстравагантным поступкам, шокировавшим ее окружение. Все время на престоле она враждовала с Советом, стремившимся ограничить власть монарха. Совет желал маленькую победоносную войну, а королева решила строить в Стокгольме самую большую библиотеку в Европе. Совет требовал от нее выйти замуж, но Кристина заявляла, что не желает иметь детей. Возмущенная поведением королевы аристократия решает отстранить ее от власти…

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 26 мая 2021
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Мика Каурисмяки
В ролях
Малин Буска
Сара Гадон
Сара Гадон
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Лукас Брайант
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка-король 2 постера
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