Плывем, мужики, 2018

Офисный быт, стерильная чистота пространств из стекла и бетона, дежурные приветствия, за которыми ни капли искренности, – та рутинная повседневность, которая может довести до безумия. Разве это жизнь?! Эрик (валлиский стенд-ап комик Роб Брайдон, «Холмс и Ватсон», «Лето Бэгнольдов») давно не испытывает от неё никакого удовольствия. И кто знает, до чего бы довело Эрика такое беспросветно монотонное существование, если бы он не рискнул записаться в секцию синхронного плавания – вместе с такими же не очень молодыми и не очень счастливыми джентльменами. Возможно, вам знаком французский фильм «Непотопляемые», где синхронное плавание помогает взрослым мужчинам справиться с кризисом среднего возраста и обрести новое дыхание. Британский фильм создавался параллельно, плагиат невозможен – интересно, что идея о живой воде плавательного бассейна одновременно возникла по обе стороны Ла-Манша и воплотилась в два оригинальных, тёплых и смешных фильма.