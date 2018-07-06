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Плывем, мужики Плывем, мужики
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Swimming with Men

Плывем, мужики, 2018

2018 / Великобритания
6.3 Оцените
11 голосов
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О фильме

Офисный быт, стерильная чистота пространств из стекла и бетона, дежурные приветствия, за которыми ни капли искренности, – та рутинная повседневность, которая может довести до безумия. Разве это жизнь?! Эрик (валлиский стенд-ап комик Роб Брайдон, «Холмс и Ватсон», «Лето Бэгнольдов») давно не испытывает от неё никакого удовольствия. И кто знает, до чего бы довело Эрика такое беспросветно монотонное существование, если бы он не рискнул записаться в секцию синхронного плавания – вместе с такими же не очень молодыми и не очень счастливыми джентльменами. Возможно, вам знаком французский фильм «Непотопляемые», где синхронное плавание помогает взрослым мужчинам справиться с кризисом среднего возраста и обрести новое дыхание. Британский фильм создавался параллельно, плагиат невозможен – интересно, что идея о живой воде плавательного бассейна одновременно возникла по обе стороны Ла-Манша и воплотилась в два оригинальных, тёплых и смешных фильма.

6.3 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 июля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Оливер Паркер
Оливер Паркер
В ролях
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Спайк Уайт
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Плывем, мужики 2 постера
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