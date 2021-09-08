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TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу
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TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу, 2021

2021 / Великобритания
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Сложно найти более разных людей: одна из них выбрала жизнь в буквальном смысле в сердце природы, другая стала успешным астронавтом. И все же они — сестры. Спродюсированная Соней Фридман постановка новой пьесы молодого драматурга Эми Берримэн — не просто драма сложных сестринских отношений, а оригинальное столкновение всех острых вопросов XXI века: от этики космической гонки и ответственности за изменения климата до противоречий между долгом, амбициями и желаниями современного человека. Весной 1845 года 27-летний Генри Дэвид Торо решил поставить эксперимент по изоляции от общества потребления и ужасов промышленной революции, и поселился в одиночестве в хижине в лесу. Все необходимое для жизни он обеспечивал самостоятельно, проводя большую часть времени за огородничеством, рыбалкой, чтением классиков, плаванием и греблей. В уединении Торо провел более двух лет и написал по мотивам своего опыта книгу «Уолден, или Жизнь в лесу». Спустя примерно 200 (или больше) лет убежденный эко-активист Брайан (Фехинти Балогун) с молодой женой Стеллой (Джемма Артертон) удаляются от мира, который стоит на грани климатической катастрофы: цунами в Шри-Ланке унесло миллионы жизней; тысячи беженцев хлынули в Индию, которую уже раздирает борьба за питьевую воду. В уединенной хижине в лесу Стелла слушает новости, среди которых — объявление о возвращении из успешной миссии на Луне очередного отряда астронавтов. Одна из этих покорительниц космоса — родная сестра-близнец Стеллы, Кэсси (Лидия Уилсон). Такова завязка нового продюсерского проекта Сони Фридман — редкой на мировых сценах пьесы в жанре научной фантастики. И хотя декорации ни разу не сменятся с идиллической лесной хижины на футуристические пейзажи, просторы космоса или интерьеры звездолетов, наше недалекое будущее предстает вполне живописно из диалога двух сестер, выбравших себе такие радикально противоположные судьбы. Впрочем, как вскоре выяснится, и Стелла, и Кэсси, воспитанные отцом-астронавтом, обе начинали карьеры в НАСА. Стелла сошла с дистанции, не сумев реализовать свои амбиции в космической гонке, вышла замуж за Брайана, который твердо убежден в том, что нельзя тратить миллиарды на покорение космоса в то время, как Земля погибает. Кэсси преуспела в своей научной работе, сумев вырастить земные растения на Луне, но так ли она счастлива, став одним из героев-колонизаторов далеких планет?.. В яростных стычках сестер читается их неуверенность в избранном пути, соперничество, заложенное еще в детстве, — как «Частицы» Люси Кирквуд с Оливией Коулман, это — еще одно произведение, которое поднимает фундаментальные вопросы научной этики через личные драмы, и наоборот. Имеет ли право человечество покорять космос и населять другие планеты, когда мы довели свою собственную до такого катастрофического состояния? Что важнее — глобальные вопросы мирового прогресса или маленькие личные жизни? В этом споре на сцене не родится истина, — быть может она, как принято говорить, где-то посередине, и ее предстоит найти не только героям, но и зрителям. В конце концов, как говорил автор «Жизни в лесу» — «Небеса находятся у нас под ногами, а не только над головой».

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 8 сентября 2021
Возраст 16+
Режиссер
Иэн Риксон
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Лидия Уилсон
Лидия Уилсон
Фехинти Балогун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу 2 постера
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