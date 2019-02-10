Элиза и Марсела, 2019

Две женщины, готовясь стать школьными учительницами, во время совместного получения необходимого образования, подружились и полюбили друг друга; дальнейшее вынужденное расставание не помешало им встретиться через несколько лет снова, начать жить вместе, а затем, спустя 15 лет после первой встречи, обманом заключить брак, для которого одна из женщин перевоплотилась в другого человека; в пуританском обществе смелый поступок обернулся для героинь множеством тяжёлых испытаний, надломивших их жизни, но не любовь.