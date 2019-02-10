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Элиза и Марсела Элиза и Марсела
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Elisa y Marcela / Elisa & Marcela

Элиза и Марсела, 2019

2019 / Испания
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Две женщины, готовясь стать школьными учительницами, во время совместного получения необходимого образования, подружились и полюбили друг друга; дальнейшее вынужденное расставание не помешало им встретиться через несколько лет снова, начать жить вместе, а затем, спустя 15 лет после первой встречи, обманом заключить брак, для которого одна из женщин перевоплотилась в другого человека; в пуританском обществе смелый поступок обернулся для героинь множеством тяжёлых испытаний, надломивших их жизни, но не любовь.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 июня 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Изабель Койшет
Изабель Койшет
В ролях
Наталия де Молина
Наталия де Молина
Франсеск Орелья
Франсеск Орелья
Хорхе Сукет
Льюис Омар
Тамар Новас
Тамар Новас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Элиза и Марсела 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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20 апреля 2021 16:01
Берлин-2019: «Элиза и Марсела» от Netflix наводят шум Испанская лесбийская драма оказалась в центре скандала на Берлинале.
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