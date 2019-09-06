Искусство ограбления, 2019

К амбициозному искусствоведу Джеймсу Фигерасу обращается богатый коллекционер произведений искусства Джозеф Кэссиди с предложением из тех, от которых никто не отказывается. В поместье Кэссиди живет некий затворник, художник Жером Дебни. Если Фигерас сможет любыми способами достать для него картину Дебни, он сможет взять у художника интервью, чего никто не делал в течение 50 лет, и Кэссиди поможет карьере Фигераса. Вскоре кража картины Дебни становится для Фигераса навязчивой идеей. Но когда герой собирает команду грабителей, все начинает идти не по плану…