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The Burnt Orange Heresy

Искусство ограбления, 2019

2019 / США
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

К амбициозному искусствоведу Джеймсу Фигерасу обращается богатый коллекционер произведений искусства Джозеф Кэссиди с предложением из тех, от которых никто не отказывается. В поместье Кэссиди живет некий затворник, художник Жером Дебни. Если Фигерас сможет любыми способами достать для него картину Дебни, он сможет взять у художника интервью, чего никто не делал в течение 50 лет, и Кэссиди поможет карьере Фигераса. Вскоре кража картины Дебни становится для Фигераса навязчивой идеей. Но когда герой собирает команду грабителей, все начинает идти не по плану…

  • Фильм основан на одноименном романе Чарльза Уиллефорда. Он имеет несколько существенных отличий от исходного романа. Например, Беренис играла в книге лишь второстепенную роль. Кроме того, в романе выясняется, что Дебни никогда не писал. 
  • Это первое значительное появление Мика Джаггера на большом экране после картины «Побег с Елисейских полей» в 2001 году. Когда режиссер фильма Джузеппе Капотонди услышал, что вокалист The Rolling Stones хочет вернуться к актерскому мастерству, он сразу отправил ему сценарий, прежде чем они встретились в офисе Мика в Лондоне.
  • Капотонди выбрал озеро Комо в качестве места съемок из-за малого количества солнечного света, который достигает этого места (оно находится между горами). Он чувствовал, что это придаст фильму очень меланхоличный, мрачный и жуткий вид.

Италия, 1970-е. Харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас и привлекательная американка Беренис Холлис приезжают в роскошное поместье у озера Комо на севере Италии. Его владелец адвокат и коллекционер искусства Кэссиди делает паре необычное предложение — похитить из мастерской его знакомого художника последний шедевр этого гения-затворника. Но тщательно продуманный план неожиданно выходит из-под контроля.

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 июля 2020
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джузеппе Капотонди
В ролях
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Розалинд Халстэд
Розалинд Халстэд
Клас Банг
Клас Банг
Мик Джаггер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Искусство ограбления 3 постера
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Искусство ограбления

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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