Постер фильма Расскажи это пчелам
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Расскажи это пчелам

Расскажи это пчелам

Tell It to the Bees 18+
О фильме

Англия, 50-е годы. После смерти отца доктор Джин возвращается в родной город. Однажды к ней на прием попадает подросток по имени Чарли, которого в школе побили сверстники. Джин проникается сочувствием к мальчику, а его мать, Лидия, с благодарностью относится к новому доктору за ее внимание и отзывчивость. Когда Лидия попадает в трудное финансовое положение и оказывается не в состоянии оплатить аренду жилья, Джин приглашает их поселиться в ее доме. Постепенно между двумя женщинами завязываются романтические отношения. Однако в маленьком городке царят пуританские нравы, поэтому в адрес женщин начинают сыпаться упрёки и порицания.

Расскажи это пчелам - trailer
Расскажи это пчелам  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 мая 2019
Премьера в мире 9 сентября 2018
Дата выхода
21 июня 2019 Андорра
21 января 2021 Бразилия
19 июля 2019 Великобритания
5 сентября 2019 Германия
19 июля 2019 Ирландия
21 июня 2019 Испания
9 сентября 2018 Канада
12 июля 2019 Швеция
31 октября 2019 Южная Корея
Сборы в мире $151 107
Производство Motion Picture Capital, BFI Film Fund, Creative Scotland
Другие названия
Tell It to the Bees, Der Honiggarten - Das Geheimnis der Bienen, El secret de les abelles, El secreto de las abejas, Fale com as Abelhas, Il segreto delle api, Môi Hôn Ngọt Ngào, Wyznaj to szeptem, Расскажи это пчелам, 蜜．密
Режиссер
Аннабел Дженкел
В ролях
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер
Кейт Дики
Кейт Дики
Иман Эллиотт
Иман Эллиотт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
