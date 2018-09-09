Отзывы о фильме
Англия, 50-е годы. После смерти отца доктор Джин возвращается в родной город. Однажды к ней на прием попадает подросток по имени Чарли, которого в школе побили сверстники. Джин проникается сочувствием к мальчику, а его мать, Лидия, с благодарностью относится к новому доктору за ее внимание и отзывчивость. Когда Лидия попадает в трудное финансовое положение и оказывается не в состоянии оплатить аренду жилья, Джин приглашает их поселиться в ее доме. Постепенно между двумя женщинами завязываются романтические отношения. Однако в маленьком городке царят пуританские нравы, поэтому в адрес женщин начинают сыпаться упрёки и порицания.
|21 июня 2019
|Андорра
|21 января 2021
|Бразилия
|19 июля 2019
|Великобритания
|5 сентября 2019
|Германия
|19 июля 2019
|Ирландия
|21 июня 2019
|Испания
|9 сентября 2018
|Канада
|12 июля 2019
|Швеция
|31 октября 2019
|Южная Корея