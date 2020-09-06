Мир грядущий, 2020

1850-е годы; умеренно Дикий Запад – штат Нью-Йорк, но до рождения Большого Яблока ещё далеко, вместо мегаполисов будущего – фермы и скромная сельская жизнь, которую ведут поселенцы. Среди них – Дайер (Кейси Аффлек, «Манчестер у моря») и его жена Эбигейл (Кэтрин Уотерстоун, «Война токов», «Фантастические твари»), тщательно фиксирующая повседневность в дневниковых записках; это её способ противостоять рутине. Такая же молодая семья – Финни (Кристофер Эббот, «Оно приходит ночью», «Пирсинг») и Талли (Ванесса Кирби, «Миссия невыполнима: Последствия», сериал «Корона») – поселяется на соседней ферме. Дружба между ровесницами возникает с первого взгляда – и быстро перерастает в нечто более глубокое и страстное, чем обычные приятельские отношения; нечто, что вызывает у мужчин ревность, зависть и гнев... Фильм, ставший событием 77-го Венецианского фестиваля, – вторая режиссёрская работа Моны Фаствольд, жены Брэди Корбета и соавтора его сенсационных фильмов «Детство лидера» и «Vox Lux». «Мир грядущий» – самостоятельная работа Фаствольд – крепкая эмоциональная драма, в которой, кроме умелой психологической нюансировки, есть – как в отношениях героинь – нечто большее: почти мистический взгляд на сложность и непредсказуемость человеческих характеров.