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Мир грядущий
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The World to Come

Мир грядущий, 2020

2020 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

1850-е годы; умеренно Дикий Запад – штат Нью-Йорк, но до рождения Большого Яблока ещё далеко, вместо мегаполисов будущего – фермы и скромная сельская жизнь, которую ведут поселенцы. Среди них – Дайер (Кейси Аффлек, «Манчестер у моря») и его жена Эбигейл (Кэтрин Уотерстоун, «Война токов», «Фантастические твари»), тщательно фиксирующая повседневность в дневниковых записках; это её способ противостоять рутине. Такая же молодая семья – Финни (Кристофер Эббот, «Оно приходит ночью», «Пирсинг») и Талли (Ванесса Кирби, «Миссия невыполнима: Последствия», сериал «Корона») – поселяется на соседней ферме. Дружба между ровесницами возникает с первого взгляда – и быстро перерастает в нечто более глубокое и страстное, чем обычные приятельские отношения; нечто, что вызывает у мужчин ревность, зависть и гнев... Фильм, ставший событием 77-го Венецианского фестиваля, – вторая режиссёрская работа Моны Фаствольд, жены Брэди Корбета и соавтора его сенсационных фильмов «Детство лидера» и «Vox Lux». «Мир грядущий» – самостоятельная работа Фаствольд – крепкая эмоциональная драма, в которой, кроме умелой психологической нюансировки, есть – как в отношениях героинь – нечто большее: почти мистический взгляд на сложность и непредсказуемость человеческих характеров.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 2 июня 2021
Премьера в мире 6 сентября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Мона Фастволд Лерче
В ролях
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мир грядущий 2 постера
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саундтрек фильма Мир грядущий
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