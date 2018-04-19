«Красавица для чудовища»: Рецензия Киноафиши

Жизнь и литература

Мэри Уолстонкрафт Годвин (Эль Фаннинг) взахлеб читает готические романы и пробует свои силы в писательском мастерстве. Поначалу не очень удачно – раскритиковать ее прозу не постеснялся родной отец (Стивен Диллэйн), но страсть к литературе в сердце дочери писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт не угасает. Последнее совсем не радует ее мачеху (Джоанн Фроггатт), и она уговаривает мужа отправить нерадивую падчерицу в деревню. Там Мэри знакомится с красавцем-поэтом Перси Биши Шелли (Дуглас Бут). Молодые люди явно интересны друг другу, и когда она вернется к отцу, он последует за ней. Вот только о свадьбе девушке думать не стоит. У ее избранника есть жена и ребенок. Правда, влюбленных «скандалом» не напугаешь. Перси богат и ратует за свободные отношения, а Мэри слишком молода, чтобы принимать на веру страшилки про осуждение со стороны толпы. Но жизнь внесет свои коррективы. Девушка узнает, что такое бедность, предательство, одиночество и невосполнимая потеря.

Кадр из фильма «Красавица для Чудовища»

Байопик «Красавица для Чудовища» достаточно вольно пересказывает биографию писательницы Мэри Шелли, автора романа «Франкенштейн, или Современный Прометей». В фильме не говорится о старшем сыне Перси и Мэри, а также хромает хронология. Однако не самая достоверная реконструкция юных лет создательницы Франкенштейна в ленте Хайфы Аль-Мансор не отменяет болезненность затрагиваемых в нем проблем. Мэри Шелли в исполнении Эль Фаннинг взрослеет у зрителя на глазах. Наивный подросток, вовсю пытающийся соответствовать придуманному ею же самой образу матери-феминистки, столкнется с ущемлением прав женщин на собственном опыте.

Кадр из фильма «Красавица для Чудовища»

«Красавица для Чудовища» сперва напоминает вариацию на тему подростковых фильмов, где есть главная героиня, непохожая на всех остальных девушек, и есть таинственный и чертовски привлекательный молодой человек. И совершенно ясно, что они созданы друг для друга и прекрасно друг друга дополняют, но сценаристам надо их немножко помучить ради притягательности очевидного финала. Хайфа Аль-Мансор в подобающих декорациях воссоздает атмосферу известной франшизы про Эдварда и Беллу, но надолго оставаться в ее клетке не собирается. Истории Мэри Годвин вскоре становится тесно в рамках подросткового фильма, а красивая повесть о любви оборачивается неприглядной стороной взаимоотношений в паре, разочарованиями и попытками начинающей писательницы утвердиться в мире, где молодой девушке отказывается в праве опубликовать свою работу под собственным именем.

Кадр из фильма «Красавица для Чудовища»

Проблема авторства, впрочем, касается в картине не только Мэри Годвин. Одним из героев «Красавицы для Чудовища» становится Джон Полидори (Бен Харди), повесть которого тоже не была опубликована под именем ее создателя. Хайфа Аль-Мансор не углубляется в конфликт Полидори и издателей, и все же его портрет в фильме демонстрирует обширную гамму переживаний творческого и довольно скромного человека. В его судьбе режиссер прочитывает одну из возможностей, которую Мэри Годвин удалось избежать. Хайфа Аль-Мансор тщательно прописывает сходства между персонажами Эль Фаннинг и Бена Харди, показывая их как людей, не способных безоговорочно принять богемный образ жизни, что ведут Перси Шелли и Байрон (Том Стёрридж).

Кадр из фильма «Красавица для Чудовища»

«Красавица для Чудовища» из сладкой love story перерождается в реалистичную драму с заметным нравоучительным тоном, однако он уравновешивается убедительностью персонажей фильма. Они не похожи на картонные фигурки, четко выкрикивающие правильные лозунги и с легкостью преодолевающие трудности, выпавшие на их долю. Их будни усыпаны проблемами, с которыми сталкиваются и современные молодые люди, а сами герои ленты сотканы из противоречий и страстей, желаний и опасений, понятных большинству, кто когда-либо мечтал, любил и надеялся превозмочь обстоятельства.

Елена Громова

В российском прокате с 10 мая 2018 года

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