«Красавица для чудовища»: Рецензия Киноафиши
Мэри Уолстонкрафт Годвин (Эль Фаннинг) взахлеб читает готические романы и пробует свои силы в писательском мастерстве. Поначалу не очень удачно – раскритиковать ее прозу не постеснялся родной отец (Стивен Диллэйн), но страсть к литературе в сердце дочери писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт не угасает. Последнее совсем не радует ее мачеху (Джоанн Фроггатт), и она уговаривает мужа отправить нерадивую падчерицу в деревню. Там Мэри знакомится с красавцем-поэтом Перси Биши Шелли (Дуглас Бут). Молодые люди явно интересны друг другу, и когда она вернется к отцу, он последует за ней. Вот только о свадьбе девушке думать не стоит. У ее избранника есть жена и ребенок. Правда, влюбленных «скандалом» не напугаешь. Перси богат и ратует за свободные отношения, а Мэри слишком молода, чтобы принимать на веру страшилки про осуждение со стороны толпы. Но жизнь внесет свои коррективы. Девушка узнает, что такое бедность, предательство, одиночество и невосполнимая потеря.
Байопик «Красавица для Чудовища» достаточно вольно пересказывает биографию писательницы Мэри Шелли, автора романа «Франкенштейн, или Современный Прометей». В фильме не говорится о старшем сыне Перси и Мэри, а также хромает хронология. Однако не самая достоверная реконструкция юных лет создательницы Франкенштейна в ленте Хайфы Аль-Мансор не отменяет болезненность затрагиваемых в нем проблем. Мэри Шелли в исполнении Эль Фаннинг взрослеет у зрителя на глазах. Наивный подросток, вовсю пытающийся соответствовать придуманному ею же самой образу матери-феминистки, столкнется с ущемлением прав женщин на собственном опыте.
«Красавица для Чудовища» сперва напоминает вариацию на тему подростковых фильмов, где есть главная героиня, непохожая на всех остальных девушек, и есть таинственный и чертовски привлекательный молодой человек. И совершенно ясно, что они созданы друг для друга и прекрасно друг друга дополняют, но сценаристам надо их немножко помучить ради притягательности очевидного финала. Хайфа Аль-Мансор в подобающих декорациях воссоздает атмосферу известной франшизы про Эдварда и Беллу, но надолго оставаться в ее клетке не собирается. Истории Мэри Годвин вскоре становится тесно в рамках подросткового фильма, а красивая повесть о любви оборачивается неприглядной стороной взаимоотношений в паре, разочарованиями и попытками начинающей писательницы утвердиться в мире, где молодой девушке отказывается в праве опубликовать свою работу под собственным именем.
Проблема авторства, впрочем, касается в картине не только Мэри Годвин. Одним из героев «Красавицы для Чудовища» становится Джон Полидори (Бен Харди), повесть которого тоже не была опубликована под именем ее создателя. Хайфа Аль-Мансор не углубляется в конфликт Полидори и издателей, и все же его портрет в фильме демонстрирует обширную гамму переживаний творческого и довольно скромного человека. В его судьбе режиссер прочитывает одну из возможностей, которую Мэри Годвин удалось избежать. Хайфа Аль-Мансор тщательно прописывает сходства между персонажами Эль Фаннинг и Бена Харди, показывая их как людей, не способных безоговорочно принять богемный образ жизни, что ведут Перси Шелли и Байрон (Том Стёрридж).
«Красавица для Чудовища» из сладкой love story перерождается в реалистичную драму с заметным нравоучительным тоном, однако он уравновешивается убедительностью персонажей фильма. Они не похожи на картонные фигурки, четко выкрикивающие правильные лозунги и с легкостью преодолевающие трудности, выпавшие на их долю. Их будни усыпаны проблемами, с которыми сталкиваются и современные молодые люди, а сами герои ленты сотканы из противоречий и страстей, желаний и опасений, понятных большинству, кто когда-либо мечтал, любил и надеялся превозмочь обстоятельства.
Елена Громова
В российском прокате с 10 мая 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Красавица для Чудовища»