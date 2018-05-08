Мэри Уолстонкрафт Годвин (Эль Фаннинг) взахлеб читает готические романы и пробует свои силы в писательском мастерстве. Поначалу не очень удачно – раскритиковать ее прозу не постеснялся родной отец (Стивен Диллэйн), но страсть к литературе в сердце дочери писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт не угасает. Последнее совсем не радует ее мачеху (Джоанн Фроггатт), и она уговаривает мужа отправить нерадивую падчерицу в деревню. Там Мэри знакомится с красавцем-поэтом Перси Биши Шелли (Дуглас…
Красавица для чудовища
Ох уж эти биографические или около того фильмы. Сложно им собирать зрителя, ведь большинство из них связаны по рукам и ногам судьбою, личностью героя, о которой они вещают. И хоть часто эта судьба полезная для общества, из неё можно извлечь ворох мало два уроков, зачастую эта самая судьба ни разу не зрелищная. И вот это и есть самые главные оковы такого жанра фильмов.
Красавица и чудовище (о нашем названии фильма побрюзжу в конце) не исключение из заклятого круга рамок биографических кинолент. Даже не смотря на хорошую картинку и вроде как местами ярких персонажей, обычному зрителю, которому не интересно как писался роман Франкенштейн, и вообще судьба Мери Шелли, автора этого революционного романа, будет скучно сидеть в кресле аж 2 часа. Ещё в минусы записал бы налёт сериальности, которым отдаёт от киноленты. Повторяясь, снято все хорошо, но есть ощущение что смотришь сериал, а не кино… Думаю это из-за перевода поверх оригинала, выстроенной не совсем киношной атмосферы света и общего антуража.
Понравится Красавица для чудовищна лишь не большой группе людей: любители поэзии и прозы, особо драматично-впечатлительные людям, и любителям пейзажей и всего всего 18-19го века, поклонникам Мери Шелли и феминистично настроенным гражданам :) Последнее, кстати, если бы фильм больше концентрировался на этом, на борьбе за права, смотрелось бы во много раз лучше. По итогу, кино совсем не для всех. А, ещё фильм зайдёт поклонникам Эль Фаннинг :)) И в конце позанудничаю про название фильма в нашем прокате… это капец, название Красавица для чудовища вообще ни разу не подходит для этого фильма, вообще не отражает хоть капельку сути и смысла. В кино можно смотреть на отрезок жизни Мери Шелли можно с 10го мая.
И моя оценка: 6,5 из 10
Уже завтра выходит в прокат фильм "Красавица для чудовища", синопсис которого обещает живую, захватывающую историю о таланте и страдании.
Мне очень жаль это говорить, но - не рекомендую смотреть его в кино.
Временами с фильма хотелось просто встать и уйти, хотя что-то, конечно, как всегда, и останавливало.
Почему уйти?
Во-первых, и, наверное, в-главных (без этого провала, может, можно было бы и высидеть картину) - перевод. Если бы я была диктатором, весь дубляж, может, и не запретила бы законом, но за такой точно бы расстреливала. Невозможно без смеха воспринимать такие кривые предложения, странные голоса. Одну или две реплики вообще оставили без перевода. О таком разочаровании, впрочем, следовало догадаться, увидев перевод названия. Чем оригинальное “Мэри Шэлли” не угодило? Или женские имена недостаточно хороши для нашего проката?
Во-вторых, сценарий оставляет желать лучшего. Вина ли это специфики жанра - байопики непросто писать так, чтобы без потерь вместить повествование в 1,5-2часовой фильм - или неудачный монтаж, или просто очень плохой сценарий, зрителю ведь совершенно все равно. Что хотели сказать, выясняется по-настоящему только в конце. Весь фильм кажется ужасно затянутой интерлюдией, бесконечно ждешь, когда случится что-то действительно важное, но ничего вроде как и не происходит, хотя событий, по сути, должно бы хватить для динамичного и захватывающего повествования. Безусловно, были находки, но их было так мало, что и копаться, пытаясь вспомнить, не хочется.
В-третьих, мне не понравилось визуальное ощущение, что не слишком характерно для современных картин (тем обиднее здесь провалиться), снято не очень удачно. Играют актеры соответственно общему уровню картины - иногда, конечно, говоришь себе “верю” и даже переживаешь, но в целом, немалую часть времени есть чувство, что смотришь на студенческий или школьный этюд. И я не в хорошем смысле это говорю.
Обиднее всего, что это ведь прекрасная история - о обретении себя, о творчестве, о любви, о том, что даже самые талантливые люди (в фильме показывают Байрона, который ужасно похож на Филиппа Киркорова..) бывают редкостными уродами, связываться с которыми попросту вредно для самоощущения и психики. Воистину, ничего ведь и придумывать не надо для таких историй! Жизнь сама подкидывает.
Тем горче, что кино про удивительную женщину, настоящего автора бессмертной книги, не получилось. Очень хочется отрезать концовку, прикрепить к ней хорошее начало и кульминацию, оставив очень красивую Эль Фаннинг, качественно снять восхитительную натуру Британии и Швейцарии. Но, как читается в треке Кровостока “Голова” - тоже готичном по существу - “мы имеем то, что имеем”.
Так что лучше книжку почитайте.
3 светских кутежа из 10.
Фильм не приносит ничего нового в жанр, да и является не лучшим его представителем. Интересная тема – создание знаменитого готического (!!!) романа - тонет в розово-сопливых диалогах и скучных «ванильных» сценах. В какой-то момент показалось, что подобное начало было сделано для контраста с финальной частью картины, но увы и ах… Даже после развязки герои всё также сладко говорят, как и в начале фильма. И всё также о любви.
Даже визуально фильм не цепляет глаз: все серо и уныло. К слову, как и актёрская игра. Вот что бывает, когда актёры второго плана со смазливой внешностью предстают в практически главных ролях. Дуглас Бут и Том Стёрридж не смогли привнести в образы своих героев ни особенности, ни характера.
В фильме, конечно, есть по-настоящему мрачная и пугающая сцена – во сне главной героине снится «оживление» трупа с помощью гальванизма. И, казалось бы, фильм о создании Готического романа должен быть полон подобных сцен. Но Аль-Мансора решила, что лучше создать картину в духе второсортных романов, которые читают женщины преклонного возраста. Жаль.
"Красавица для чудовища" именно об этом. Скромная, умная, восторженная от своей юной романтичности дочь лондонского философа Мэри Годвин влюбляется в местного Онегина - Перси Биши Шелли. Поэт. Красавец. А еще чей-то муж и отец. История, сами понимаете, аморальна для викторианской Англии, да и для сегодняшних дней тоже. Отсюда и конфликт, без которого и говорить-то, в сущности, было бы не о чем.
Фильм повествует нам о драме из личной жизни автора романа о Франкенштейне Мэри Шелли и ее супруга (спойлер) Перси Шелли. Измены, творческая реализация, томления души юной девицы и страсти, страсти, страсти, обернутые в уютную атмосферу 19 века.
Ванильный романтизм фильма окажется очень даже кстати для переживающих пубертат старшеклассниц, прилежных учениц, мечтающих о талантливых хулиганах.
Автобиографическая мелодрама со стрельбой амура в самое сердце. Смотреть можно, но совсем не обязательно на больших экранах.
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