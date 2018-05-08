Наша рецензия

Мэри Уолстонкрафт Годвин (Эль Фаннинг) взахлеб читает готические романы и пробует свои силы в писательском мастерстве. Поначалу не очень удачно – раскритиковать ее прозу не постеснялся родной отец (Стивен Диллэйн), но страсть к литературе в сердце дочери писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт не угасает. Последнее совсем не радует ее мачеху (Джоанн Фроггатт), и она уговаривает мужа отправить нерадивую падчерицу в деревню. Там Мэри знакомится с красавцем-поэтом Перси Биши Шелли (Дуглас…