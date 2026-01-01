Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Наталья Нилова
Natalya Nilova
Киноафиша
Персоны
Наталья Нилова
Наталья Нилова
Natalya Nilova
Дата рождения
1 августа 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Натальи Ниловой
Родилась 1 августа 1971 года.
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Популярные фильмы
6.8
Туган Батыр
(2025)
5.7
Большое путешествие. Специальная доставка
(2022)
5.5
Два хвоста
(2018)
Фильмография Натальи Ниловой
6.8
Туган Батыр
Tugan Batyr
анимация
2025, Россия
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5.7
Большое путешествие. Специальная доставка
Big Trip 2: Special Delivery
анимация, семейный
2022, Россия / Венгрия
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5.4
Большое путешествие
Big Trip
анимация
2019, Россия / США
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Рецензия
5.5
Два хвоста
Dva khvosta
анимация, детский
2018, Россия
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