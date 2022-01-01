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Дрейк Белл
Дрейк Белл
Drake Bell
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Дрейк Белл
Drake Bell
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Дата рождения
27 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Дрейк Белл
Родился 27 июня 1986 года. Санта-Ана, Калифорния, США.
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Фильмография Дрейк Белл
Кавер-версии
музыка, мистика, триллер
2018, США
5.0
Плохие дети отправляются в ад 2
триллер, комедия
2017, США
5.0
Американский сатана
триллер, драма, мюзикл
2017, США
5.0
Арло: Говорящий поросенок
детский, семейный
2016, США
4.0
Волшебное королевство Щелкунчика
анимация, детский, семейный
2015, Перу
5.0
Переполох в джунглях
детский, приключения
2014, Корея / Мексика
4.0
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
анимация
2013, Корея / Китай
7.0
Риф
анимация, семейный, мюзикл
2012, США / Корея
4.0
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