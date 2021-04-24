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Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
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Алексей Воробьев
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Дата рождения
19 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Композитор, Сценарист
Место рождения
Тула, СССР (Россия)
Рост
186 см
Биография Алексея Воробьева
Родился 19 января 1988 года. Тула, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Воробьева
Селфимания
комедия, семейный
2022, Италия / Австрия / Россия / США
8.0
Новогодние приключения Джингликов
анимация, детский
2019, Россия
0.0
Большое путешествие
анимация
2019, Россия / США
5.0
Горные огни
триллер
2018, Россия / США / Испания
4.0
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный
2017, США / Германия / Бельгия
7.0
Плюшевый монстр
анимация
2017, Бразилия
7.0
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Вставай и бейся
драма, спорт
2015, Италия / Россия
4.0
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«Фильм должен давать пищу для размышлений»: Алексей Воробьев назвал фаворитов «Оскара»-2021
В интервью «Киноафише» актер рассказал, какие номинанты, на его взгляд, больше всего достойны заветной статуэтки.
Написать
24 апреля 2021 15:02
Алексей Воробьев сыграет политика в байопике о Рональде Рейгане
В остальных ролях Деннис Куэйд и Джон Войт.
Написать
7 декабря 2020 14:21
От создателей «Офиса»: Стив Карелл в первом тизере сериала «Космические войска»
Теперь актеру предстоит управлять не сотрудниками бумажной компании, а учеными и космонавтами.
Написать
6 мая 2020 09:53
Все новости
Статьи о персоне
Новая роль: Алексей Воробьев засветился на международном фестивале
Знаменитость активно развивает собственную карьеру.
Написать
31 мая 2022 18:05
Встречи без камер: Дайнеко проболталась об отношениях с Воробьевым
Артисты были вместе в начале 2010-х.
1 комментарий
6 апреля 2022 09:55
«Меня узнали в «Маске»: участник «Евровидения» не смолчал о засекреченном шоу
Поклонники не могут забыть выступление артиста уже полтора года.
Написать
27 марта 2022 10:30
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