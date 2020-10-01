Доброта и отвага на страже подводного царства.
Анимационная комедия о приключениях обитателей морского дна от автора сценария абсолютного хита «История игрушек».
В недрах морских глубин, среди завораживающих руин, оставшихся от древних полузабытых цивилизаций, живёт юный Дельфи. Он безнадежно влюблен в розовую дельфиниху Мию, приёмную дочь мэра Города рыб, и мечтает однажды оказаться в рядах доблестной Гвардии Дельфинов, чтобы завоевать сердце возлюбленной. Вот только никто из приятелей Дельфи всерьез не верит, что у неисправимого романтика есть шансы.
Как обычно бесцельно болтаясь среди старых развалин, Дельфи и его верный друг рыбка Зэб случайно пробивают дыру в старой заброшенной крепости, внутри которой они наткнутся на невероятное открытие – магическую арку. Чудесное перевоплощение ждет каждого, кто проплывет сквозь арку, и можно пожелать стать хоть жестянкой, хоть китом. Развлекаясь с волшебством, друзья фантазируют, как с его помощью обретут славу и почет, но их планы рушат другие незваные гости крепости. Проплыв через пробитую Зэбом и Дельфи дыру в крепости, арку находят старые враги Города, кровожадные мурены. Используя магию арки, они решают создать армию невиданной мощи и захватить власть в мирном Городе.
Отважным друзьям предстоит как можно быстрее придумать способ помешать злобному плану мурен и спасти родной город.
«Фонд Кино» отказал проекту в финансировании, так как посчитал персонажей заимствованными.
Один из сценаристов, Алек Соколов, участвовал в создании сценариев к фильмам «Гарфилд» (2004), «Гарфилд 2: История двух кошечек» (2006), «Эван Всемогущий» (2007), а также к мультфильму «История игрушек» (1995), за который был номинирован на премию «Оскар».
Хитрого мэра Октавиуса озвучивал Филипп Киркоров.
Студия планировала запустить прокат картины в странах Восточной Европы, Южной Африки, а также в Испании, Турции и Бельгии.
Глубоко-глубоко на дне морском, на остатках исчезнувшей некогда древней цивилизации, раскинулся Город рыб. Здесь, вместе с другими его обитателями, живет и наш главный герой – дельфин по имени Дельфи. Он влюблен в приемную дочь местного мэра – красотку Мию, и чтобы та обратила на него внимание, Дельфи мечтает однажды вступить в ряды местной гвардии дельфинов. Но никто не воспринимает юного мечтателя всерьез.
Однажды Дельфи вместе со своим другом Зэбом делают удивительное открытие. Они находят арку, проплыв через которую, можно превратиться в кого угодно. Но, не успев обрадоваться, друзья видят, как арку вслед за ними обнаруживают и злые мурены. Дельфи и Зэб срочно должны придумать план, как обезопасить родной Город рыб и не допустить туда врагов, которые трансформировались и стали ужасно огромными.
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