Доброта и отвага на страже подводного царства.

Анимационная комедия о приключениях обитателей морского дна от автора сценария абсолютного хита «История игрушек».

В недрах морских глубин, среди завораживающих руин, оставшихся от древних полузабытых цивилизаций, живёт юный Дельфи. Он безнадежно влюблен в розовую дельфиниху Мию, приёмную дочь мэра Города рыб, и мечтает однажды оказаться в рядах доблестной Гвардии Дельфинов, чтобы завоевать сердце возлюбленной. Вот только никто из приятелей Дельфи всерьез не верит, что у неисправимого романтика есть шансы.

Как обычно бесцельно болтаясь среди старых развалин, Дельфи и его верный друг рыбка Зэб случайно пробивают дыру в старой заброшенной крепости, внутри которой они наткнутся на невероятное открытие – магическую арку. Чудесное перевоплощение ждет каждого, кто проплывет сквозь арку, и можно пожелать стать хоть жестянкой, хоть китом. Развлекаясь с волшебством, друзья фантазируют, как с его помощью обретут славу и почет, но их планы рушат другие незваные гости крепости. Проплыв через пробитую Зэбом и Дельфи дыру в крепости, арку находят старые враги Города, кровожадные мурены. Используя магию арки, они решают создать армию невиданной мощи и захватить власть в мирном Городе.

Отважным друзьям предстоит как можно быстрее придумать способ помешать злобному плану мурен и спасти родной город.