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Постер мультфильма Полное погружение
Постер мультфильма Полное погружение
Постер мультфильма Полное погружение
Постер мультфильма Полное погружение
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.2
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4 постера
Киноафиша Фильмы Полное погружение

Полное погружение

Отважный дельфин спасает город рыб от злобных мурен. Magic Arch 3D 18+
Напомним о выходе в прокат

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О фильме

Доброта и отвага на страже подводного царства.

Анимационная комедия о приключениях обитателей морского дна от автора сценария абсолютного хита «История игрушек». 

В недрах морских глубин, среди завораживающих руин, оставшихся от древних полузабытых цивилизаций, живёт юный Дельфи. Он безнадежно влюблен в розовую дельфиниху Мию, приёмную дочь мэра Города рыб, и мечтает однажды оказаться в рядах доблестной Гвардии Дельфинов, чтобы завоевать сердце возлюбленной. Вот только никто из приятелей Дельфи всерьез не верит, что у неисправимого романтика есть шансы. 

Как обычно бесцельно болтаясь среди старых развалин, Дельфи и его верный друг рыбка Зэб случайно пробивают дыру в старой заброшенной крепости, внутри которой они наткнутся на невероятное открытие – магическую арку. Чудесное перевоплощение ждет каждого, кто проплывет сквозь арку, и можно пожелать стать хоть жестянкой, хоть китом. Развлекаясь с волшебством, друзья фантазируют, как с его помощью обретут славу и почет, но их планы рушат другие незваные гости крепости. Проплыв через пробитую Зэбом и Дельфи дыру в крепости, арку находят старые враги Города, кровожадные мурены. Используя магию арки, они решают создать армию невиданной мощи и захватить власть в мирном Городе. 

Отважным друзьям предстоит как можно быстрее придумать способ помешать злобному плану мурен и спасти родной город. 

«Фонд Кино» отказал проекту в финансировании, так как посчитал персонажей заимствованными. 

Один из сценаристов, Алек Соколов, участвовал в создании сценариев к фильмам «Гарфилд» (2004), «Гарфилд 2: История двух кошечек» (2006), «Эван Всемогущий» (2007), а также к мультфильму «История игрушек» (1995), за который был номинирован на премию «Оскар». 

Хитрого мэра Октавиуса озвучивал Филипп Киркоров. 

Студия планировала запустить прокат картины в странах Восточной Европы, Южной Африки, а также в Испании, Турции и Бельгии. 

Глубоко-глубоко на дне морском, на остатках исчезнувшей некогда древней цивилизации, раскинулся Город рыб. Здесь, вместе с другими его обитателями, живет и наш главный герой – дельфин по имени Дельфи. Он влюблен в приемную дочь местного мэра – красотку Мию, и чтобы та обратила на него внимание, Дельфи мечтает однажды вступить в ряды местной гвардии дельфинов. Но никто не воспринимает юного мечтателя всерьез. 
Однажды Дельфи вместе со своим другом Зэбом делают удивительное открытие. Они находят арку, проплыв через которую, можно превратиться в кого угодно. Но, не успев обрадоваться, друзья видят, как арку вслед за ними обнаруживают и злые мурены. Дельфи и Зэб срочно должны придумать план, как обезопасить родной Город рыб и не допустить туда врагов, которые трансформировались и стали ужасно огромными. 

Полное погружение - второй трейлер
Полное погружение  второй трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 марта 2021
Премьера в мире 1 октября 2020
Дата выхода
3 декабря 2020 Россия Наше кино 6+
12 января 2023 Израиль All
14 января 2022 Литва V
14 октября 2020 Нидерланды
1 октября 2020 Португалия
24 июня 2021 Словакия
29 января 2021 Тайвань
29 октября 2020 Украина
17 июня 2021 Чехия
19 февраля 2021 Эстония PERE
1 июля 2021 Южная Корея
MPAA PG
Сборы в мире $456 107
Производство Licensing Brands, Luminescence
Другие названия
Magic Arch 3D, Delphi: una aventura submarina, Magic Arch, A varázskapu, Aventuras Submarinas, Cesur Balık Sihirli Dünyada, De Magische Poort, Delfy e il cerchio magico, Den magiska valvporten, Den magiske portal, Den magiske portalen, El arco mágico, Ha'Mish'alla shel Delphi, L' Arche magique, Moře kouzel, O Arco Mágico, O Reino dos Golfinhos, Poarta magică, Polnoe pogruzhenie, Sea Level 2: Magic Arch, Užburta arka, Volshebnaya arka, Волшебная арка, Полное погружение, 매직아치, 海豚總動員
Режиссер
Василий Ровенский
Василий Ровенский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 16 голосов
4.2 IMDb
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Полное погружение

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Наша рецензия

В прокат выходит российский мультфильм для самых маленьких, за просмотром которого родители будут поглядывать на часы, а их дети хорошо проведут время. Впоследствии они, конечно, забудут о всей истории, но, возможно, будут крутить в голове главные песни «Полного погружения». Несмотря на всю неровность анимации и драматургии, картина предстает как глоток свежего воздуха среди бесконечных драм и комедий. Где-то глубоко под водой есть город, в котором каждый морской житель следует…
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SKY 6 декабря 2020, 18:17
Ужастная анимация, никакущий сюжет - фильм не интересен ни взрослым ни детям. Полный провал
1/10
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Полное погружение - второй трейлер
Полное погружение Второй трейлер
Полное погружение - трейлер
Полное погружение Трейлер
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