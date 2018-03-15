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Кролик Питер Кролик Питер
Киноафиша Фильмы Кролик Питер Отзывы о мультфильме «Кролик Питер»
Peter Rabbit Кролик Питер 2018 / США
7.8 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Кролик Питер»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Кролик Питер, три его сестрички-близняшки и их кузен Бенджамин регулярно опустошают сад мистера МакГрегора (Сэм Нил). Их цель – унести все, что только можно. Лесные сородичи деятельность кроликов поддерживают, а вот мистер МакГрегор от ушастых воришек явно не в восторге. Если он и любит кроликов, то лишь в своей тарелке, так что конфликтуют старик и зверьки не только из-за морковки и салата. У кроликов с МакГрегором есть свои счеты. И когда он умирает, Питер и компания не расстраиваются.…

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Анна Пермякова 15 марта 2018, 11:33
Оценка
Это самый милый фильм на свете. Он невероятно очаровательный. Вот все полтора часа умиляешься и говоришь awwwww. Зайчики уж очень реалистичные и смешные, хохот в зале стоит нон-стоп. Донал Глисон тоже прекрасен, но это он такой всегда, тут без сюрпризов. Очень очень советую всем бежать на Кролика!
15 марта 2018, 11:33 Ответить
Максим Королёв 21 марта 2018, 20:33
трейлер посмотрел.. глупый фильм.. с насилием над животными. да и не смешно совсем.
21 марта 2018, 20:33 Ответить
dk 24 марта 2018, 17:49
Оценка
Кино для детей, но мне тоже очень понравилось. Кролики такие зайки!
английского юмора(тм) тоже есть
24 марта 2018, 17:49 Ответить
Анастасия Сидорина 25 марта 2018, 16:23
Цена билета сколько будет стоить в ТРЦ БУМ?
25 марта 2018, 16:23 Ответить
Киноафиша.инфо 25 марта 2018, 16:41
в ответ на сообщение Анастасия Сидорина от 25 марта 2018, 16:23
Анастасия, уточните город, пожалуйста
25 марта 2018, 16:41 Ответить
Анастасия Сидорина 25 марта 2018, 16:44
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 25 марта 2018, 16:41
Москва
25 марта 2018, 16:44 Ответить
Киноафиша.инфо 25 марта 2018, 17:37
в ответ на сообщение Анастасия Сидорина от 25 марта 2018, 16:44
Стоимость билетов зависит от выбранных вами сеанса и мест в зале. Вы можете посмотреть расписание сеансов, выбрать удобный для вас и приобрести билеты онлайн на странице кинотеатра на нашем сайте
https://msk.kinoafisha.info/cinema/776805/
Спасибо!
25 марта 2018, 17:37 Ответить
uru-aleksandr 3 апреля 2018, 16:09
Оценка
Милый мультфильм
3 апреля 2018, 16:09 Ответить
devlogin264 11 апреля 2018, 13:09
На разок
11 апреля 2018, 13:09 Ответить
Сахаяна Павлуцкая 14 апреля 2018, 06:56
Здраствуйте ) Азия кинотаетр работа ? Кролик ?
14 апреля 2018, 06:56 Ответить
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