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Кролик Питер, три его сестрички-близняшки и их кузен Бенджамин регулярно опустошают сад мистера МакГрегора (Сэм Нил). Их цель – унести все, что только можно. Лесные сородичи деятельность кроликов поддерживают, а вот мистер МакГрегор от ушастых воришек явно не в восторге. Если он и любит кроликов, то лишь в своей тарелке, так что конфликтуют старик и зверьки не только из-за морковки и салата. У кроликов с МакГрегором есть свои счеты. И когда он умирает, Питер и компания не расстраиваются.…