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Русалка. Озеро мертвых Русалка. Озеро мертвых
Киноафиша Фильмы Русалка. Озеро мертвых Отзывы о фильме «Русалка. Озеро мертвых»
Русалка. Озеро мертвых 2018 / Россия
6.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Русалка. Озеро мертвых»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Никогда не целуйте незнакомых девушек в белом! А иначе доцелуетесь до беды! Роман как-то раз к одной такой губами прижался – а она русалкою оказалась! И теперь у него не жизнь, а сплошное мистическое недоразумение: то свет в доме сам собой выключается, то двери хлопают, то вода в кране заканчивается. Но самое страшное, что русалка ему всюду мерещиться начала. Он даже из-за этого чуть к праотцам в бассейне не сплавал, даром, что профессиональный пловец. А хвостатой девчонке всё мало, всё…

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Мария Верховодова 16 июля 2018, 12:44
Оценка
не советую
16 июля 2018, 12:44 Ответить
Владимир Сибирцев 17 июля 2018, 20:27
Оценка
Кино ужасное,причем здесь название Русалка не понятно,когда весь фильм утопленница ! Не ходите .
17 июля 2018, 20:27 Ответить
avralevata 18 июля 2018, 21:50
Оценка
Фильм на один раз. Есть по настоящему страшные скримеры. Но сам сюжет туповат.
18 июля 2018, 21:50 Ответить
Дмитрий Мильков 20 июля 2018, 10:47
не умеем снимать ужасы и зачем начинать
20 июля 2018, 10:47 Ответить
rafik.ivanov.85 20 июля 2018, 11:25
Очередное российское говно !! Не стоит смотреть блевотина !!
20 июля 2018, 11:25 Ответить
Rita Garbuzova 22 июля 2018, 17:47
Оценка
Вполне нормальный ужастик 👍🏾
22 июля 2018, 17:47 Ответить
Мария Аверина 24 июля 2018, 08:58
в ответ на сообщение Мария Верховодова от 16 июля 2018, 12:44
Почему гавно
24 июля 2018, 08:58 Ответить
Aleksandra Sergeeva 27 июля 2018, 22:35
Оценка
Это очень крутой фильм, есть такие моменты где можно от души повизжать, лично мы с подругой на каждом моменте кричали как потерпевшие. Даже Кока-Колы на себя вылили.
В основном отличный фильм, только конец не очень понятный (для нас).
Не жалею что купила билет, спасибо!👍
27 июля 2018, 22:35 Ответить
Катя Зяблицева 30 июля 2018, 09:33
Параша полная. Не советую
30 июля 2018, 09:33 Ответить
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