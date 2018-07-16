Наша рецензия

Никогда не целуйте незнакомых девушек в белом! А иначе доцелуетесь до беды! Роман как-то раз к одной такой губами прижался – а она русалкою оказалась! И теперь у него не жизнь, а сплошное мистическое недоразумение: то свет в доме сам собой выключается, то двери хлопают, то вода в кране заканчивается. Но самое страшное, что русалка ему всюду мерещиться начала. Он даже из-за этого чуть к праотцам в бассейне не сплавал, даром, что профессиональный пловец. А хвостатой девчонке всё мало, всё…