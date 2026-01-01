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Никита Еленев
Nikita Elenev
Киноафиша
Персоны
Никита Еленев
Никита Еленев
Nikita Elenev
Дата рождения
15 марта 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Никиты Еленева
Родился 15 марта 1993 года. Краснокамск, Россия.
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Популярные фильмы
7.6
Фантом
(2020)
7.3
Лето
(2018)
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7.1
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(2021)
Фильмография Никиты Еленева
5.7
Хочу не могу!
комедия, мелодрама
2023, Россия
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2023, Россия
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драма, криминал
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Последний аксель
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драма, мистика
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