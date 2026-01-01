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Надежда Игошина
Надежда Игошина Nadezhda Igoshina
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Надежда Игошина

Nadezhda Igoshina

Дата рождения
22 сентября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов

Биография Надежды Игошиной

Родилась 22 сентября 1987 года. Свободный, Амурская область , СССР (Россия).

Популярные фильмы

В активном поиске 7.1
В активном поиске (2021)
Выжившие 2: Беременная 6.3
Выжившие 2: Беременная (2024)
Качели 5.9
Качели (2025)

Фильмография Надежды Игошиной

Качели 5.9
Качели Kacheli
комедия 2025, Россия
Смотреть трейлер
Выжившие 2: Беременная 6.3
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма 2024, Россия
Сыщицы. Нож в спину
Сыщицы. Нож в спину
детектив 2023, Россия
Сыщицы
Сыщицы
детектив, мини-сериал 2023, Россия
Любовь-Морковь. Восстание машин 5
Любовь-Морковь. Восстание машин Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin
комедия 2023, Россия
Смотреть трейлер
Только по любви
Только по любви
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
В активном поиске 7.1
В активном поиске
комедия 2021, Россия
Как Надя пошла за водкой 5.3
Как Надя пошла за водкой Kak Nadya poshla za vodkoi
драма 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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