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Мадс Сьёгард Петтерсен
Mads Sjøgård Pettersen
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Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Mads Sjøgård Pettersen
Дата рождения
21 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Мадса Сьёгарда Петтерсена
Родился 21 января 1984 года. Норвегия.
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