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Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Mads Sjøgård Pettersen
О персоне
Фильмография
Мадс Сьёгард Петтерсен
Mads Sjøgård Pettersen
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Дата рождения
21 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Мадса Сьёгарда Петтерсена
Родился 21 января 1984 года. Норвегия.
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Фильмография Мадса Сьёгарда Петтерсена
Тролль
боевик, приключения, фэнтези
2022, Норвегия
0.0
Эспен в поисках Золотого замка
фэнтези
2019, Норвегия
6.0
Амундсен
драма, биография, приключения
2019, Норвегия
6.0
12-ый человек
драма
2017, Норвегия
7.0
Эспен в королевстве троллей
приключения
2017, Норвегия
6.0
Пещера
приключения, криминал, триллер
2016, Норвегия
4.0
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