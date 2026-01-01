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Миккел Бренне Сандемус
Mikkel Brænne Sandemose
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Миккел Бренне Сандемус
Миккел Бренне Сандемус
Mikkel Brænne Sandemose
Дата рождения
4 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Миккеля Бренне Сандемуса
Родился 4 сентября 1974 года. Норвегия.
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