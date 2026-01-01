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Миккел Бренне Сандемус
Миккел Бренне Сандемус Mikkel Brænne Sandemose
Киноафиша Персоны Миккел Бренне Сандемус

Миккел Бренне Сандемус

Mikkel Brænne Sandemose

Дата рождения
4 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист

Биография Миккеля Бренне Сандемуса

Родился 4 сентября 1974 года. Норвегия.

Популярные фильмы

Нефть 7.6
Нефть (2018)
Эспен в королевстве троллей 6.3
Эспен в королевстве троллей (2017)
Эспен в поисках Золотого замка 6.2
Эспен в поисках Золотого замка (2019)

Фильмография Миккеля Бренне Сандемуса

Крепость 5.6
Крепость
драма, триллер 2024, Норвегия
The Polar Bear Prince 6
The Polar Bear Prince Kvitebjørn
приключения, анимация, семейный 2024, Норвегия
Эспен в поисках Золотого замка 6.2
Эспен в поисках Золотого замка Askeladden – I Soria Moria slott
фэнтези 2019, Норвегия
Смотреть трейлер Рецензия
Нефть 7.6
Нефть
драма 2018, Норвегия/Бельгия
Эспен в королевстве троллей 6.3
Эспен в королевстве троллей Askeladden - I Dovregubbens hall / Ashlad
приключения 2017, Норвегия
Смотреть трейлер Рецензия
Тайна Рагнарока 5.8
Тайна Рагнарока Gåten Ragnarok
боевик, приключения 2013, Норвегия
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