«Эспен в королевстве троллей»: Рецензия Киноафиши

Муж для принцессы

По легенде король троллей проснется, если принцесса не выйдет замуж до восемнадцати лет. Тогда он утащит ее к себе в пещеру, и бедняжка будет вынуждена провести всю жизнь рядом с ним. Так как желающих стать женой тролля среди принцесс днем с огнем не сыщешь, то и гадать не стоит – все они старались поскорее стать замужними. Но всегда найдется одна строптивая красавица, которая попытается перехитрить тролля и своих обеспокоенных легендой родителей (Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди Лунд). В особенности если жених, пришедший просить ее руки, окажется, мягко говоря, тем еще принцем. В ночь перед свадьбой Кристина (Элли Харбоа, она также исполнила роль Тельмы в одноименном фильме Йоакима Триера) бежит из дворца. Днем судьба ее сводит с Эспеном (Вебьёрн Энгер) – болтливым и неуклюжим пареньком. А ночью сказанное в легенде подтверждается на деле – король троллей находит принцессу в лесу и забирает к себе. Принц (Эллан Хайд) и его малочисленная свита отправляются на поиски Кристины, не остается в стороне и Эспен.

Кадр из фильма «Эспен в королевстве троллей»

Словом, Эспен из норвежского фэнтези мало чем отличается от Иванушки-дурачка. Этакий младший брат, который по дому родне помочь не может и раздражает всех «необычным видением мира». Пошлют его за едой – он симпатичную девушку угостит, а про голодных братьев (Мэдс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен) и отца (Торбьорн Харр) забудет. Да и просто дома его одного оставлять не стоит – до добра это явно не доведет. Тем не менее такой не вписывающийся в царство прагматики и денег парень оказывается своим в мире воплотившихся в реальность легенд и сказок. Вот здесь-то его воображение и тяга к собирательству всякого хлама окажется как нельзя кстати. «Эспен в королевстве троллей» без устали прибегает к такому противопоставлению, не стесняясь аляповатости предсказуемых ходов и проговаривания вышеупомянутого различия вслух. Тем не менее восхвалением «мудрости» Эспена режиссер Миккель Бренне Сандемусе не ограничивается. В картине настойчиво прописаны темы крепости родственных связей и свободы выбора себя и своего окружения. В то же время заход с уравниванием брака с троллем и пожизненного рабства подан вполне внятно и ненавязчиво.

Кадр из фильма «Эспен в королевстве троллей»

«Эспен в королевстве троллей» не претендует на голливудский размах и изощренную красоту, например, «Страшных сказок» Маттео Гарроне. Скажем прямо, масштабными сражениями со сказочными злодеями норвежская лента похвастаться не может. Фильм Миккеля Бренне Сандемусе гораздо спокойнее и скромнее. Да и «взаимоотношения» Кристины с троллем в ленте складываются намного проще, чем испытания, выпавшие на долю выданной за огра Виолеты (Бебе Кейв) из экранизации сказок Джамбаттисты Базиле. Ничего принципиально нового в работе со сказочными сюжетами «Эспен в королевстве троллей» также проделывать не собирается и не забавляется едкими твистами. Попытка поиграть с финалом истории не выглядит новаторски – мораль сей сказки и так давно известна, правда, жаль, что ее приходится частенько напоминать. Скрупулезно прорабатывать малейшие оттенки в характерах главных действующих лиц создатели фильма тоже не стали. Иными словами, изысканная игра на нервах зрителя – это не то, что может предложить фильм Миккеля Бренне Сандемусе.

Кадр из фильма «Эспен в королевстве троллей»

«Эспен в королевстве троллей» силен не изощренным сюжетом, а наивностью и добродушием. Его герои светлы и в своей простоте вызывают симпатию и улыбки. Даже главный злодей в ленте, а это вовсе не тролль, выглядит забавным и смешным, и хитрость его лишь оттеняет находчивость Эспена. Ставка в фильме делается на «человеческое» отношение друг к другу: готовность принять близкого таким, какой есть, увидеть в другом, как бы сильно он в жизни ни ошибался, нечто достойное внимания и уважения.

Елена Громова

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эспен в королевстве троллей»