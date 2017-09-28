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Любовь в городе ангелов Любовь в городе ангелов
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Любовь в городе ангелов, 2017

2017 / Россия
4.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека
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Новый фильм режиссёра Сарика Андреасяна называется «Любовь в городе ангелов». Главные роли в картине одного из самых успешных российских постановщиков сыграли такие актёры, как Наталья Рудова («Дыши со мной», «Путейцы»), Микаэл Арамян («Как выйти замуж за миллионера»), Андрей Свиридов («Я остаюсь», «Пятница») и другие.

Действие фильма «Любовь в городе ангелов», как не сложно догадаться, развернётся в Лос-Анджелесе. Казалось бы, самый романтичный город на Земле, но именно здесь суждено было встретиться двум самым большим противникам романтики. Их свидания превращаются в сплошное безумство, но всё-таки для них это были самые запоминающиеся в жизни дни. Что же ждёт этих двоих в конце? Обретут ли они любовь в Городе Ангелов или останутся лишь воспоминаниями?

- «Любовь в городе ангелов» - один из четырёх заявленных в 2017 году режиссёрских проектов Сарика Андреасяна. В списке других фильмов: «Станция 88», «Непрощённый» и «Избранные» 

- «Любовь в городе ангелов» - это второй фильм Сарика Андреасяна, снятый в США

В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека - она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает?

В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней. 

4.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Наталия Рудова
Наталия Рудова
Микаэл Арамян
Микаэл Арамян
Андрей Свиридов
Андрей Свиридов
Константин Лавиш
Константин Лавиш
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Они встретились на берегу океана и решили поддаться зову судьбы. Разговоры, легкий флирт и постоянный поиск нового, неизведанного или не совсем законного приводят их на распутье. Здесь надо либо рискнуть, либо вернуться в банальное и скучное одиночество. Зрители миллион раз слышали, читали или сталкивались с подобными ситуациями и, казалось бы, что могут наши кинематографисты сказать нового на эту тему? Назвав «Любовь в городе ангелов» экспериментом и потратив на нее сущие копейки,…
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Mr No 30 сентября 2017, 11:15
Фильм абсолютно ужасен. От начала и до конца, нет, до конца вы не досидите. Задумка фильма неплоха, но реализация... игра актёров, ну то есть… Читать дальше…
Дмитрий Сазонов 7 октября 2017, 16:53
Надо быть полным идиотом что бы такое Г. предлагать для проведения свободного времени.
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11 декабря 2018 14:58
Фильм «Любовь в городе ангелов» установил прокатный рекорд Картина «Любовь в городе ангелов», вышедшая в прокат 28 сентября, в первый уикенд собрала сумму, в 3 раза превышающую бюджет, что является рекордным показателем для российских проектов. В
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3 октября 2017 13:13
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