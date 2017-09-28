Любовь в городе ангелов, 2017

Новый фильм режиссёра Сарика Андреасяна называется «Любовь в городе ангелов». Главные роли в картине одного из самых успешных российских постановщиков сыграли такие актёры, как Наталья Рудова («Дыши со мной», «Путейцы»), Микаэл Арамян («Как выйти замуж за миллионера»), Андрей Свиридов («Я остаюсь», «Пятница») и другие.

Действие фильма «Любовь в городе ангелов», как не сложно догадаться, развернётся в Лос-Анджелесе. Казалось бы, самый романтичный город на Земле, но именно здесь суждено было встретиться двум самым большим противникам романтики. Их свидания превращаются в сплошное безумство, но всё-таки для них это были самые запоминающиеся в жизни дни. Что же ждёт этих двоих в конце? Обретут ли они любовь в Городе Ангелов или останутся лишь воспоминаниями?