Любовь в городе ангелов, 2017

Новый фильм режиссёра Сарика Андреасяна называется «Любовь в городе ангелов». Главные роли в картине одного из самых успешных российских постановщиков сыграли такие актёры, как Наталья Рудова («Дыши со мной», «Путейцы»), Микаэл Арамян («Как выйти замуж за миллионера»), Андрей Свиридов («Я остаюсь», «Пятница») и другие.
Действие фильма «Любовь в городе ангелов», как не сложно догадаться, развернётся в Лос-Анджелесе. Казалось бы, самый романтичный город на Земле, но именно здесь суждено было встретиться двум самым большим противникам романтики. Их свидания превращаются в сплошное безумство, но всё-таки для них это были самые запоминающиеся в жизни дни. Что же ждёт этих двоих в конце? Обретут ли они любовь в Городе Ангелов или останутся лишь воспоминаниями?
- «Любовь в городе ангелов» - один из четырёх заявленных в 2017 году режиссёрских проектов Сарика Андреасяна. В списке других фильмов: «Станция 88», «Непрощённый» и «Избранные»
- «Любовь в городе ангелов» - это второй фильм Сарика Андреасяна, снятый в США
В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека - она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает?
В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.