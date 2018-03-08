АРМЕН и Я, 2018

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме В центре сюжета – некогда друзья детства, а теперь почти чужие друг другу Левон и Армен. Первый – успешный бизнесмен с заграничным образованием, второй – простой ереванский таксист, чьей мечте о профессиональных гонках положила конец трагическая автокатастрофа. Через много лет с момента их последней встречи героями предстоит вновь взглянуть в лицо своему прошлому. Развернуть Фильм принимал участие в программе XXVII Открытого кинофестиваля “Киношок” в Анапе.

Карине Гондагсазян приглашение на съемки пришло внезапно: в условиях оговаривался выезд в Армению практически на следующий день и исполнение роли на армянском. Несмотря на армянские корни, актриса родилась в Москве и родного языка не знала. В течение шести дней Гондагсазян учила армянский – слушала тексты на диктофоне и занималась с артистами театра. В итоге у нее получилось исполнить роль на армянском языке, но затем ее персонажа дублировали.

Максим Айрапетов начинал свою карьеру с ассистента кинооператора Артема Мелкумяна. “АРМЕН и Я” – его дебютная полнометражная режиссерская работа.

Съемки проходили в Армении, включая Дилижан, и на берегу Атлантического океана.

По признанию Максима Айрапетова, изначально создатели планировали снимать ремейк “Мужчины” Эдмонда Кеосаяна, но в процессе написания сценарий о таксисте из комедии превратился в драму с элементами экшена.

Французская певица Альма, участница “Евровидения” 2017, играет в картине саму себя. Развернуть История Левона и Армена, чьи дороги разошлись 16 лет назад при трагических обстоятельствах. Но одна случайная встреча заставляет друзей вернуться в прошлое. Любовь, доверие, предательство - всё это до сих пор осталось скрыто в солнечном Ереване. Развернуть 6.3 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 17 минут Год выпуска 2018 Премьера онлайн 17 октября 2019 Премьера в мире 8 марта 2018 Возраст 12+ Режиссер Максим Айрапетов В ролях Сос Джанибекян Микаэл Арамян Ованнес Азоян Карина Гондагсазян Самвел Топалян Все актеры и съемочная группа 2 постера

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