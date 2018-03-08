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АРМЕН и Я АРМЕН и Я
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ARMENИЯ

АРМЕН и Я, 2018

2018 / Россия / Армения
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета – некогда друзья детства, а теперь почти чужие друг другу Левон и Армен. Первый – успешный бизнесмен с заграничным образованием, второй – простой ереванский таксист, чьей мечте о профессиональных гонках положила конец трагическая автокатастрофа. Через много лет с момента их последней встречи героями предстоит вновь взглянуть в лицо своему прошлому.

  • Фильм принимал участие в программе XXVII Открытого кинофестиваля “Киношок” в Анапе.
  • Карине Гондагсазян приглашение на съемки пришло внезапно: в условиях оговаривался выезд в Армению практически на следующий день и исполнение роли на армянском. Несмотря на армянские корни, актриса родилась в Москве и родного языка не знала. В течение шести дней Гондагсазян учила армянский – слушала тексты на диктофоне и занималась с артистами театра. В итоге у нее получилось исполнить роль на армянском языке, но затем ее персонажа дублировали.
  • Максим Айрапетов начинал свою карьеру с ассистента кинооператора Артема Мелкумяна. “АРМЕН и Я” – его дебютная полнометражная режиссерская работа.
  • Съемки проходили в Армении, включая Дилижан, и на берегу Атлантического океана.
  • По признанию Максима Айрапетова, изначально создатели планировали снимать ремейк “Мужчины” Эдмонда Кеосаяна, но в процессе написания сценарий о таксисте из комедии превратился в драму с элементами экшена.
  • Французская певица Альма, участница “Евровидения” 2017, играет в картине саму себя.

История Левона и Армена, чьи дороги разошлись 16 лет назад при трагических обстоятельствах. Но одна случайная встреча заставляет друзей вернуться в прошлое. Любовь, доверие, предательство - всё это до сих пор осталось скрыто в солнечном Ереване.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 17 октября 2019
Премьера в мире 8 марта 2018
Возраст 12+
Режиссер
Максим Айрапетов
В ролях
Сос Джанибекян
Микаэл Арамян
Микаэл Арамян
Ованнес Азоян
Ованнес Азоян
Карина Гондагсазян
Самвел Топалян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма АРМЕН и Я 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Tigranuhi Harutyunyan 17 октября 2019, 13:09
А почему нету вечерних сеансов?￼
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13 голосов
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