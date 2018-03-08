АРМЕН и Я, 2018

В центре сюжета – некогда друзья детства, а теперь почти чужие друг другу Левон и Армен. Первый – успешный бизнесмен с заграничным образованием, второй – простой ереванский таксист, чьей мечте о профессиональных гонках положила конец трагическая автокатастрофа. Через много лет с момента их последней встречи героями предстоит вновь взглянуть в лицо своему прошлому.
История Левона и Армена, чьи дороги разошлись 16 лет назад при трагических обстоятельствах. Но одна случайная встреча заставляет друзей вернуться в прошлое. Любовь, доверие, предательство - всё это до сих пор осталось скрыто в солнечном Ереване.