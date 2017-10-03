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Микаэл Арамян
Микаэл Арамян
Mikael Aramyan
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Микаэл Арамян
Mikael Aramyan
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Дата рождения
9 мая 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Ереван, Армения
Рост
183 см
Биография Микаэла Арамяна
Родился 9 мая 1992 года. Ереван, Армения.
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Фильмография Микаэла Арамяна
Гудбай, Америка!
комедия, драма
2020, Россия
7.0
АРМЕН и Я
мелодрама
2018, Россия / Армения
6.0
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
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Картина «Любовь в городе ангелов», вышедшая в прокат 28 сентября, в первый уикенд собрала сумму, в 3 раза превышающую бюджет, что является рекордным показателем для российских проектов. В
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3 октября 2017 13:13
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