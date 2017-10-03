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Андрей Свиридов
Андрей Свиридов
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Андрей Свиридов
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Дата рождения
27 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Андрея Свиридова
Родился 27 марта 1975 года. Могилев, СССР (Беларусь).
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Фильмография Андрея Свиридова
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
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Фильм «Любовь в городе ангелов» установил прокатный рекорд
Картина «Любовь в городе ангелов», вышедшая в прокат 28 сентября, в первый уикенд собрала сумму, в 3 раза превышающую бюджет, что является рекордным показателем для российских проектов. В
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3 октября 2017 13:13
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