Она обычная маменькина дочка — красивая, скромная и со своими секретами, он — обычный раздолбай — талантливый, вспыльчивый и, конечно, безумно романтичный. У неё своё прошлое, которое она помнит с трудом, а него свой расчёт, чтобы оказаться в этом прошлом. Что, если спасая другого спасёшься сам? Но цена за это будет слишком велика… Итак, однажды Сон Шичао встретила своего бывшего одноклассника Гон Нин. Она его даже не узнает, но он хорошо помнит её. Возможно, даже, слишком хорошо…