Первый раз

18+
Она обычная маменькина дочка — красивая, скромная и со своими секретами, он — обычный раздолбай — талантливый, вспыльчивый и, конечно, безумно романтичный. У неё своё прошлое, которое она помнит с трудом, а него свой расчёт, чтобы оказаться в этом прошлом. Что, если спасая другого спасёшься сам? Но цена за это будет слишком велика… Итак, однажды Сон Шичао встретила своего бывшего одноклассника Гон Нин. Она его даже не узнает, но он хорошо помнит её. Возможно, даже, слишком хорошо…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 7 июня 2012
Дата выхода
7 июня 2012 Россия КароПрокат 16+
7 июня 2012 Казахстан
7 июня 2012 Украина
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Иван Кокорин
Иван Кокорин
