Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Любовь в городе ангелов. Трейлер
Любовь в городе ангелов. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 14 июня 2017
Любовь в городе ангелов
– новая романтическая комедия от Сарика Андреасяна
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
трейлер 2
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Мария Урусова
28 сентября 2017, 19:11
Оценка
Комедийная мелодрама "Любовь в городе ангелов" по трейлеру представлялась 100% романтической комедией, а на самом деле оказалась намного глубже .
Девушка и парень случайно встретились на пляже Лос-Анджелеса. Несколько свиданий и попыток произвести друг на друга впечатление, дополненные курьезами и шутливыми приключениями - стандартная формула кино про любовь. На протяжении всего фильма главные герои рассуждают о том что такое ЛЮБОВЬ?Но авторы фильма чуток добавили ностальгии, русского колорита и одну интригующую линию развития сюжета, о кульминации которой мы начинаем догадываться по ходу действия.
Помимо хорошего сюжета, стоит отметить хорошую операторскую работу.Ракурсы городских и пейзажных панорам сняты очень красиво , что оставляют главных героев наедине, ведь кроме них в мире никого, вокруг перестаешь замечать окружающую реальность и других людей.
28 сентября 2017, 19:11
0
0
Ответить
Mr No
30 сентября 2017, 11:15
Оценка
Фильм абсолютно ужасен. От начала и до конца, нет, до конца вы не досидите. Задумка фильма неплоха, но реализация... игра актёров, ну то есть ребят.. Диалоги, ну то есть цитаты из инета.. Сцены,.. Сюжетная линия, прозрачная как стекло.. Полное отсутствие эмоций у всех побывавших в кадре.. Ох..
К оператору почти нет претензий. К Лос-Анджелесу тоже.
30 сентября 2017, 11:15
2
0
Ответить
Nika
1 октября 2017, 20:38
Оценка
Очень скучный фильм....
1 октября 2017, 20:38
1
0
Ответить
Дмитрий Сазонов
7 октября 2017, 16:53
Оценка
Надо быть полным идиотом что бы такое Г. предлагать для проведения свободного времени.
7 октября 2017, 16:53
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
4.8
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама, 2017, Россия
01:57
Укради мою мечту
трейлер
01:27
Улыбка. Новый кошмар
дублированный трейлер
01:15
Левша
трейлер
02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
дублированный трейлер
01:16
Затерянное место
дублированный трейлер
02:04
Воображаемый друг
trailer
01:46
Заклятие монахини
дублированный трейлер
01:22
Выход 8
дублированный трейлер
00:46
Первый на Олимпе
тизер-трейлер
01:05
Терминатор 2: Судный день
трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Девушка и парень случайно встретились на пляже Лос-Анджелеса. Несколько свиданий и попыток произвести друг на друга впечатление, дополненные курьезами и шутливыми приключениями - стандартная формула кино про любовь. На протяжении всего фильма главные герои рассуждают о том что такое ЛЮБОВЬ?Но авторы фильма чуток добавили ностальгии, русского колорита и одну интригующую линию развития сюжета, о кульминации которой мы начинаем догадываться по ходу действия.
Помимо хорошего сюжета, стоит отметить хорошую операторскую работу.Ракурсы городских и пейзажных панорам сняты очень красиво , что оставляют главных героев наедине, ведь кроме них в мире никого, вокруг перестаешь замечать окружающую реальность и других людей.
К оператору почти нет претензий. К Лос-Анджелесу тоже.
Авторизация по e-mail