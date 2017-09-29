«Любовь в городе ангелов»: Рецензия Киноафиши

Притяжение бездны

Они встретились на берегу океана и решили поддаться зову судьбы. Разговоры, легкий флирт и постоянный поиск нового, неизведанного или не совсем законного приводят их на распутье. Здесь надо либо рискнуть, либо вернуться в банальное и скучное одиночество. Зрители миллион раз слышали, читали или сталкивались с подобными ситуациями и, казалось бы, что могут наши кинематографисты сказать нового на эту тему? Назвав «Любовь в городе ангелов» экспериментом и потратив на нее сущие копейки, несоизмеримые с современными бюджетами, и четырнадцать дней своего времени на съемку, создатели попытались признаться в любви самому кинематографичному городу в мире. Трио Шазель, Гослинг и Стоун сделали подобное совсем недавно в «Лалалэнде», и это принесло им головокружительный успех. Российские запросы скромнее, просто доказать, что такое кино возможно и найти своего зрителя возможно даже без значительной рекламной компании и прочих вливаний денежных средств.

Кадр из фильма «Любовь в городе ангелов»

Раз уж «Любовь в городе ангелов» получилась легковесной мелодрамой, то похожих фильмов всплывает в голове при просмотре великое множество: «Прогулка», теперь уже скандального Алексея Учителя, благодаря разговорам и легкости, с которой герои в них пускаются. «Послание в бутылке» по роману Николаса Спаркса, уж очень активно Наташа и Мика пытаются что-то написать и оставить потомкам. Неизвестно почему «Бойфренд из будущего» и трилогия «Перед…», наверное, именно этими картинами могла бы стать «Любовь в городе ангелов», но не случилось. Еще дуэт «Квартета И» и фильмов Романа Каримова, в которых разговоры занимают центральное место, они меняют героев и оставляют в сердцах зрителей приятные вешки, к которым, с удовольствием можно вернуться. Проведя необходимые подсчеты и проанализировав ситуацию, продюсеры разбросали по фильму забавные замечания о «Титанике», «Реальной любви», вечных Битлз и Роллингах, а также режиссерах Скорсезе, Тарантино и Спилберге. И о Марлоне Брандо, но этого человека можно упоминать всегда, т.к. он, как хорошее вино, которого никогда много не бывает. И ведь есть удачные моменты, например, то, что герои постоянно меняют свои имена, представляясь различными литературными героями, красивые виды Лос-Анджелеса, музыка, все это настраивает на приятные эмоции.

Кадр из фильма «Любовь в городе ангелов»

Забавная ситуация заключается в следующем: братьям Андреасян теперь приходится скрывать от публики, что они имеют отношение к выходящим в прокат проектам. Вот и «Любовь в городе ангелов» не обошло это «проклятие». Незадолго до проката Андреасяны исчезли с постеров и официальных релизов, и только финальные титры смогли расставить все по местам. «Любовь в городе ангелов» не требуется философии и глубины, но и столько твистов в финале ей не нужно. Сарик Андреасян вроде бы и пытается экспериментировать, снимать в разных жанрах, с совершенно различными бюджетами, а выходит одно и то же. Неплохие идеи стучатся о стену, будто создатели побоялись раскрыться перед зрителями, открыть душу, а в очередной раз, насобирав банальностей, они вывалили их на публику и отошли в сторону, будто бы так и надо.

Кадр из фильма «Любовь в городе ангелов»

«Любовь в городе ангелов» - это приятное, пытающееся казаться лучше, а иногда почему-то хуже, чем оно есть кино. Центральные актеры переигрывают, а продюсерам не хватило наглости добавить частичку себя. Так что, как эксперимент, фильм идет в зачет, но вот как новое российское кино пролетает, как «фанера над Парижем», оставляя после себя неприятный осадок, будто вас обманули, показав даже не сказку, а нелепицу о каких-то «чудо-юдо» существах.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 сентября 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовь в городе ангелов»