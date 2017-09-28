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Любовь в городе ангелов Любовь в городе ангелов
Киноафиша Фильмы Любовь в городе ангелов Отзывы о фильме «Любовь в городе ангелов»
Любовь в городе ангелов 2017 / Россия
4.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Любовь в городе ангелов»

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Наша рецензия

Они встретились на берегу океана и решили поддаться зову судьбы. Разговоры, легкий флирт и постоянный поиск нового, неизведанного или не совсем законного приводят их на распутье. Здесь надо либо рискнуть, либо вернуться в банальное и скучное одиночество. Зрители миллион раз слышали, читали или сталкивались с подобными ситуациями и, казалось бы, что могут наши кинематографисты сказать нового на эту тему? Назвав «Любовь в городе ангелов» экспериментом и потратив на нее сущие копейки,…

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Мария Урусова 28 сентября 2017, 19:11
Оценка
Комедийная мелодрама "Любовь в городе ангелов" по трейлеру представлялась 100% романтической комедией, а на самом деле оказалась намного глубже .
Девушка и парень случайно встретились на пляже Лос-Анджелеса. Несколько свиданий и попыток произвести друг на друга впечатление, дополненные курьезами и шутливыми приключениями - стандартная формула кино про любовь. На протяжении всего фильма главные герои рассуждают о том что такое ЛЮБОВЬ?Но авторы фильма чуток добавили ностальгии, русского колорита и одну интригующую линию развития сюжета, о кульминации которой мы начинаем догадываться по ходу действия.
Помимо хорошего сюжета, стоит отметить хорошую операторскую работу.Ракурсы городских и пейзажных панорам сняты очень красиво , что оставляют главных героев наедине, ведь кроме них в мире никого, вокруг перестаешь замечать окружающую реальность и других людей.
28 сентября 2017, 19:11 Ответить
Mr No 30 сентября 2017, 11:15
Оценка
Фильм абсолютно ужасен. От начала и до конца, нет, до конца вы не досидите. Задумка фильма неплоха, но реализация... игра актёров, ну то есть ребят.. Диалоги, ну то есть цитаты из инета.. Сцены,.. Сюжетная линия, прозрачная как стекло.. Полное отсутствие эмоций у всех побывавших в кадре.. Ох..
К оператору почти нет претензий. К Лос-Анджелесу тоже.
30 сентября 2017, 11:15 Ответить
Nika 1 октября 2017, 20:38
Оценка
Очень скучный фильм....
1 октября 2017, 20:38 Ответить
Дмитрий Сазонов 7 октября 2017, 16:53
Оценка
Надо быть полным идиотом что бы такое Г. предлагать для проведения свободного времени.
7 октября 2017, 16:53 Ответить
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