Наша рецензия

Они встретились на берегу океана и решили поддаться зову судьбы. Разговоры, легкий флирт и постоянный поиск нового, неизведанного или не совсем законного приводят их на распутье. Здесь надо либо рискнуть, либо вернуться в банальное и скучное одиночество. Зрители миллион раз слышали, читали или сталкивались с подобными ситуациями и, казалось бы, что могут наши кинематографисты сказать нового на эту тему? Назвав «Любовь в городе ангелов» экспериментом и потратив на нее сущие копейки,…