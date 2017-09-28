Они встретились на берегу океана и решили поддаться зову судьбы. Разговоры, легкий флирт и постоянный поиск нового, неизведанного или не совсем законного приводят их на распутье. Здесь надо либо рискнуть, либо вернуться в банальное и скучное одиночество. Зрители миллион раз слышали, читали или сталкивались с подобными ситуациями и, казалось бы, что могут наши кинематографисты сказать нового на эту тему? Назвав «Любовь в городе ангелов» экспериментом и потратив на нее сущие копейки,…
Девушка и парень случайно встретились на пляже Лос-Анджелеса. Несколько свиданий и попыток произвести друг на друга впечатление, дополненные курьезами и шутливыми приключениями - стандартная формула кино про любовь. На протяжении всего фильма главные герои рассуждают о том что такое ЛЮБОВЬ?Но авторы фильма чуток добавили ностальгии, русского колорита и одну интригующую линию развития сюжета, о кульминации которой мы начинаем догадываться по ходу действия.
Помимо хорошего сюжета, стоит отметить хорошую операторскую работу.Ракурсы городских и пейзажных панорам сняты очень красиво , что оставляют главных героев наедине, ведь кроме них в мире никого, вокруг перестаешь замечать окружающую реальность и других людей.
К оператору почти нет претензий. К Лос-Анджелесу тоже.
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