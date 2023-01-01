Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дикие лебеди Дикие лебеди
Киноафиша Фильмы Дикие лебеди Фильмы похожие на Дикие лебеди
Дикие лебеди 1962 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Дикие лебеди

Вся информация о мультфильме
Кин-дза-дза
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия 1986, СССР
8.0
Ух ты, говорящая рыба!
Ух ты, говорящая рыба!
анимация, комедия, короткометражный 1983, СССР
8.0
Пластилиновая ворона
Пластилиновая ворона
анимация, мюзикл, короткометражный 1981, СССР
8.0
Бобик в гостях у Барбоса
Бобик в гостях у Барбоса
анимация, короткометражный 1977, СССР
7.0
Щелкунчик
Щелкунчик
анимация, короткометражный 1973, СССР
7.0
Малыш и Карлсон
Малыш и Карлсон
анимация, детский 1968, СССР
8.0
Левша
Левша
анимация, короткометражный 1964, СССР
7.0
Снеговик-почтовик
Снеговик-почтовик
короткометражный, анимация 1955, СССР
7.0
Аленький цветочек
Аленький цветочек
анимация, фэнтези 1952, СССР
8.0
Снегурочка
Снегурочка
анимация 1952, СССР
7.0
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота
анимация, короткометражный, фэнтези 1945, СССР
7.0
Почта
Почта
короткометражный, анимация 1964, СССР
6.0
Цветик-Семицветик
Цветик-Семицветик
анимация 1948, СССР
7.0
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка
короткометражный, анимация 1954, СССР
7.0
Лягушонок ищет папу
Лягушонок ищет папу
анимация 1965, СССР
6.0
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о рыбаке и рыбке
анимация, короткометражный, семейный 1950, СССР
7.0
Про щенка
Про щенка
анимация 1979, СССР
7.0
Как ослик счастье искал
Как ослик счастье искал
анимация 1971, СССР
6.0
Без этого нельзя
Без этого нельзя
анимация 1971, СССР
6.0
Кот-рыболов
Кот-рыболов
анимация 1964, СССР
7.0
Свинья-копилка
Свинья-копилка
анимация 1963, СССР
6.0
Впервые на арене
Впервые на арене
анимация 1961, СССР
6.0
Верлиока
Верлиока
анимация 1957, СССР
6.0
Дюймовочка
Дюймовочка
анимация, семейный 1964, СССР
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше