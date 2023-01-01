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Маугли
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Маугли, 1967

1967 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов
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О фильме
Маленький мальчик Маугли, едва не ставший добычей тигра Шер-хана, был принят в волчью стаю. В лесу его поджидают невероятные приключения. На своем пути Маугли встретит друзей и врагов, и научится жить по законам леса.
7.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1967
Премьера в России 1 января 1973
Премьера в мире 1 января 1973
Возраст 18+
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Степан Бубнов
Юрий Хржановский
Людмила Касаткина
Людмила Касаткина
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените 14 голосов
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