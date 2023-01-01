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Маугли
Маугли, 1967
1967 / СССР
7.1
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14
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Жанр:
анимация
семейный
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О фильме
Маленький мальчик Маугли, едва не ставший добычей тигра Шер-хана, был принят в волчью стаю. В лесу его поджидают невероятные приключения. На своем пути Маугли встретит друзей и врагов, и научится жить по законам леса.
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7.1
Оцените
14
голосов
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1967
Премьера в России
1 января 1973
Премьера в мире
1 января 1973
Возраст
18+
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Степан Бубнов
Юрий Хржановский
Людмила Касаткина
Сергей Мартинсон
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
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