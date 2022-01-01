Сказка о рыбаке и рыбке, 1950

Жили-были у синего моря старик со старухой. Жили они бедно и трудились от заката до рассвета: старуха пряла пряжу, старик ходил с неводом к морю и добывал рыбы на обед. Однажды попала в его сети необычная рыбка, золотая, способная говорить человеческим голосом. В обмен на свободу пообещала она старику исполнить любые три желания, однако добрый герой отпустил ее обратно в море просто так. Узнав об этом, старуха отругала своего мужа и велела ему воротить рыбку и попросить у нее новое корыто. С радостью исполнила золотая рыбка ее просьбу, однако старуха захотела получить намного больше…