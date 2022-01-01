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Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о рыбаке и рыбке
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Сказка о рыбаке и рыбке, 1950

1950 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жили-были у синего моря старик со старухой. Жили они бедно и трудились от заката до рассвета: старуха пряла пряжу, старик ходил с неводом к морю и добывал рыбы на обед. Однажды попала в его сети необычная рыбка, золотая, способная говорить человеческим голосом. В обмен на свободу пообещала она старику исполнить любые три желания, однако добрый герой отпустил ее обратно в море просто так. Узнав об этом, старуха отругала своего мужа и велела ему воротить рыбку и попросить у нее новое корыто. С радостью исполнила золотая рыбка ее просьбу, однако старуха захотела получить намного больше…

  • В основу легло одноименное произведение Александра Сергеевича Пушкина. К слову, это не первая экранизация – в 1937 году на студии «Мосфильм» по пушкинской сказке был снят кукольный мультфильм. 
  • В 1951 году «Сказка о рыбаке и рыбке» завоевала премию «За лучший мультфильм» Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия).
  • Режиссер Михаил Цехановский снял немало мультфильмов, которые стали классикой советской мультипликации. Помимо «Сказки о рыбаке и рыбке», это «Цветик-семицветик» (1948), «Каштанка» (1952), «Царевна-лягушка» (1954) и другие. 
  • В начале мультфильма использован пролог к другому произведению Пушкина – поэме «Руслан и Людмила». Кроме того, Кот Ученый появляется и в конце анимационного фильма.

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую…

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 31 минута
Год выпуска 1950
Премьера в России 1 января 1950
Премьера в мире 1 января 1950
Возраст 6+
Режиссер
Михаил Цехановский
В ролях
Анастасия Зуева
Анастасия Зуева
Мария Бабанова
Борис Чирков
Борис Чирков
Владимир Грибков
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Сказка о рыбаке и рыбке 1 постер
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Сказка о рыбаке и рыбке
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