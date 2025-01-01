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Без этого нельзя
Без этого нельзя
Bez etogo nelzya
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Никто не дружил с маленьким грубым и непослушным щенком до тех пор, пока он не исправился.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Bez etogo nelzya, You Cannot Do Without It, Без этого нельзя, It's Impossible Without It
Режиссер
Михаил Ботов
В ролях
Татьяна Пельтцер
Эраст Гарин
Клара Румянова
Нина Зорская
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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