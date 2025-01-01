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Киноафиша Фильмы Без этого нельзя

Без этого нельзя

Bez etogo nelzya 18+
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О фильме

Никто не дружил с маленьким грубым и непослушным щенком до тех пор, пока он не исправился.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Bez etogo nelzya, You Cannot Do Without It, Без этого нельзя, It's Impossible Without It
Режиссер
Михаил Ботов
В ролях
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Клара Румянова
Нина Зорская
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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