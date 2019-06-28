Снегурочка, 1952

Зима в Берендеевом царстве постепенно отступает, и Дед Мороз собирается в путь на Север, где можно переждать весну, лето и осень. Только вот его дочка Снегурочка, забыв об опасностях, которые таит в себе тепло, просится остаться пожить среди простых людей. Долгие годы девушка не знала ни любви, ни человеческих радостей, пока однажды не услышала песни пастуха Леля и не влюбилась в юношу.