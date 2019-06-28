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Снегурочка Снегурочка
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Снегурочка, 1952

1952 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зима в Берендеевом царстве постепенно отступает, и Дед Мороз собирается в путь на Север, где можно переждать весну, лето и осень. Только вот его дочка Снегурочка, забыв об опасностях, которые таит в себе тепло, просится остаться пожить среди простых людей. Долгие годы девушка не знала ни любви, ни человеческих радостей, пока однажды не услышала песни пастуха Леля и не влюбилась в юношу.

  • В основу сюжета легла одноименная пьесе А.Н. Островского на музыку Н.А. Римского-Корсакова в обработке Л.А. Шварца.
  • Пятый полнометражный мультфильм студии «Союзмультфильм» вышел в 1952 году и демонстрировался в кинотеатрах. В первой половине 50-х годов «Союзмультфильм» фокусировался на выпуске лент классического направления, часто создаваемых с применением техники ротоскопирования.
  • Мультфильм создавался с применением люминесцентных красок. Этот новаторский на тот момент художественный прием был предложен художником-аниматором Виктором Никитиным.
  • Режиссер-постановщик «Снегурочки» Иван Петрович Иванов-Вано (1900-1987) считается одним из основоположников советской школы мультипликации. В 1938 году Иванов-Вано создал мастерскую художников мультипликационного фильма, где обучал студентов до последнего года своей жизни.

Снегурочка — дочь Деда Мороза и красавицы Весны. Ее ледяное сердце еще никогда не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви. Лишь дар матери-Весны открыл девушке богатство окружающего мира, растопил сердце холодной красавицы — но погубил ее.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1952
Премьера в России 2 февраля 1952
Премьера в мире 2 февраля 1952
Возраст 6+
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Вениамин Шевцов
Леонид Ктиторов
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Снегурочка 1 постер
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Дед Мазай 28 июня 2019, 09:15
Мультипликационная опера
Ивана Иванова-Вано можно смело было бы назвать одним из родоначальников советской мультипликации, если бы он не прошёл… Читать дальше…
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