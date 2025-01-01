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Киноафиша Фильмы Впервые на арене

Впервые на арене

Vpervye na arene 18+
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О фильме

О слоненке Тимке, который стал цирковым артистом.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1961
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vpervye na arene, First Time in the Circus Arena, Впервые на арене, Jumbos großer Tag, Вперше на арені
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Михаил Новохижин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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