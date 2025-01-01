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Впервые на арене
Впервые на арене
Vpervye na arene
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
О слоненке Тимке, который стал цирковым артистом.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1961
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vpervye na arene, First Time in the Circus Arena, Впервые на арене, Jumbos großer Tag, Вперше на арені
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Сергей Мартинсон
Алексей Грибов
Михаил Новохижин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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