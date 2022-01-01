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Лесной концерт Лесной концерт
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Лесной концерт, 1953

1953 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Сатирический мультфильм состоит из двух историй, которые перемежаются музыкальными интермедиями. В первом сюжете Слон, увлеченный живописью, создает красивый пейзаж. Он намеревается разместить картину в вернисаже, но перед этим решает показать ее друзьям. Крокодил, Тюлень, Свинья, Крот и другие «критики» оценивали полотно каждый со своей колокольни и стремились привнести в него свое видение прекрасного. Ни к чему хорошему это не привело. Во второй истории высмеиваются две подружки-мышки, которые обустраивают свое жилье в соответствии с заграничной модой.

  • В основу сценария легли две басни Сергея Михалкова – «Слон-живописец» и «Две подруги». 
  • Режиссером «Лесного концерта» выступил народный артист СССР Иван Иванов-Вано. Среди других его прославленных работ – мультфильмы «Краденое солнце» (1943), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951), «Двенадцать месяцев» (1956) и другие. 
  • В 2012 году в издательстве «Астрель» в серии «Союзмультфильм представляет…» вышла книга Сергея Михалкова «Лесной концерт» с иллюстрациями из мультфильма. 
  • Крота в «Лесном концерте» озвучил народный артист РСФСР Георгий Милляр, известный благодаря ролям в сказочных фильмах Александра Роу.

По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1953
Возраст 12+
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Лесной концерт 1 постер
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Лесной концерт
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