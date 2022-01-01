Лесной концерт, 1953

Сатирический мультфильм состоит из двух историй, которые перемежаются музыкальными интермедиями. В первом сюжете Слон, увлеченный живописью, создает красивый пейзаж. Он намеревается разместить картину в вернисаже, но перед этим решает показать ее друзьям. Крокодил, Тюлень, Свинья, Крот и другие «критики» оценивали полотно каждый со своей колокольни и стремились привнести в него свое видение прекрасного. Ни к чему хорошему это не привело. Во второй истории высмеиваются две подружки-мышки, которые обустраивают свое жилье в соответствии с заграничной модой.