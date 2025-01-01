Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Здравствуй, папа, Новый год! 2 Цитаты из фильма Здравствуй, папа, Новый год! 2

Цитаты из фильма Здравствуй, папа, Новый год! 2

Megan Я только что застрелила индейку и человека. Угадай, кто мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kurt Ты трогал термостат, ты его увеличил?
Don Ну, конечно, нет... кто-то крутил термостат?
Kurt Да, там 85 градусов!
Don 85?
Kurt 85!
Don Ты понимаешь, как даже несколько градусов бьют по счетам за газ?
Kurt Конечно, понимаю, это же непозволительно!
Brad [Заходит] Папа, Курт, что тут происходит? Почему так жарко?
Don Кто-то крутил термостат!
Brad Что? Кто мог такое сделать?
Kurt [Они слышат шум и смотрят в коридор. Адрианна идет к термостату и начинает его крутить вверх] Что ты себе позволяешь?
Brad Здесь как в печи!
Adrianna [Спокойно] Я люблю спать с открытым окном.
Kurt Эй, малыш, тебе разрешено трогать термостат у мамы?
Adrianna Пфф, да!
[Возвращается в свою комнату]
Dusty [Присоединяется к остальным в коридоре] Что здесь происходит?
Brad Адрианна, она крутила термостат!
Kurt Говорит, что крутит термостат у вас дома, когда ей вздумается.
Don Дасти, это правда? Скажи, что это неправда!
[Дасти, не находя слов, лишь вздыхает]
Don Ох, блин, Дасти. Можешь ей сразу и кошелек отдать, и пенсионные накопления!
Kurt Брэд, ты разрешаешь детям трогать термостат у себя?
Brad Что, нет! Термостат — это священный завет! Не могу поверить, что мы вообще об этом говорим! Это *безумие*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kurt [Дасту; говорит про Брэда] Тебя совсем не смущает его полное отсутствие мужественности, я имею в виду его слабый подбородок и мягкое брюхо?
Brad [после того, как камера отъезжает, показывая его сидящим в кресле рядом с Куртом и Дастом] Знаете, у меня такое ощущение, что вы, ребята, хотели бы побыть наедине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brad И в конце концов вы будете на связи, и вас могут даже пригласить на их свадьбу. А её папа такой: «Брэд, что ты здесь делаешь? Тереза же о тебе никогда не говорит». А ты такой: «Меня пригласили». Он: «Вот это да». А ты показываешь доказательства — всегда бери с собой приглашение на свадьбу, и тебя не выгонят.
Dylan Ладно.
Brad Но в конечном итоге тебе будет грустно, ведь её нет рядом с тобой, и ты хочешь подготовиться — например, собрать плейлист грустных песен. Что-нибудь от Chicago, обычно хорошо заходит.
[Брэд начинает петь]
Brad Если ты уйдёшь сейчас, ты заберёшь у меня самую большую часть меня
Dylan Я толком эту песню не знаю.
Brad О, нет, детка, пожалуйста, не уходи
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Megan [Поднимает футболку, чтобы сделать топик] Я хочу такую же футболку, как у Адрианны.
Sara Ээ, нет, нет, нет, нет, дорогая, так не пойдёт, хорошо?
[опускает футболку Меган]
Sara Запихни обратно, будь похожа на хорошую девочку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Megan Блины, су####!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Не хотите по-человечески, будет по-моему!»: любимые фразы из сериала «Граница. Таежный роман», которые ушли в народ
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Почему Саша Белый не улетел с семьей? Ответ на этот вопрос даже печальнее, чем смерть Фила, Космоса и Пчелы
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше