DonОх, блин, Дасти. Можешь ей сразу и кошелек отдать, и пенсионные накопления!
KurtБрэд, ты разрешаешь детям трогать термостат у себя?
BradЧто, нет! Термостат — это священный завет! Не могу поверить, что мы вообще об этом говорим! Это *безумие*!
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🥱
Kurt[Дасту; говорит про Брэда]Тебя совсем не смущает его полное отсутствие мужественности, я имею в виду его слабый подбородок и мягкое брюхо?
Brad[после того, как камера отъезжает, показывая его сидящим в кресле рядом с Куртом и Дастом]Знаете, у меня такое ощущение, что вы, ребята, хотели бы побыть наедине.
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🥺
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🥱
BradИ в конце концов вы будете на связи, и вас могут даже пригласить на их свадьбу. А её папа такой: «Брэд, что ты здесь делаешь? Тереза же о тебе никогда не говорит». А ты такой: «Меня пригласили». Он: «Вот это да». А ты показываешь доказательства — всегда бери с собой приглашение на свадьбу, и тебя не выгонят.