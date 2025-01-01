Ты трогал термостат, ты его увеличил?

Ну, конечно, нет... кто-то крутил термостат?

Да, там 85 градусов!

Ты понимаешь, как даже несколько градусов бьют по счетам за газ?

Конечно, понимаю, это же непозволительно!

Папа, Курт, что тут происходит? Почему так жарко?

Что? Кто мог такое сделать?

[Они слышат шум и смотрят в коридор. Адрианна идет к термостату и начинает его крутить вверх]

Что ты себе позволяешь?