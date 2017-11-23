После того как Брэд все-таки стал полноправным отцом семейства, а Дастин нашел новую семью, они принимают решение провести Рождество вместе. Ради этого отцы семейств даже зарывают топор войны, который все еще возникает из-за разных взглядов на воспитание детей, и стараются общаться за счет «кровопролитно» достигнутого нейтралитета. Но праздник оказывается под угрозой, т.к. в гости приезжают дедушки, один из которых мачо-интриган, а второй - эмоциональная подушка безопасности. Вместе…
Есть франшизы, которые при всём своем великолепии выглядят слишком отвратными и у них нет будущего. Есть франшизы, которые ужасны, но созданная вселенная настолько хороша, что есть над чем работать и что исправлять. И есть третий, особый тип кино, который стоит где-то посередине и мечется между двух сторон. Два года назад от американского режиссёра Шона Андерса вышла кинокомедия о противостоянии двух пап, которые пытаются привлечь внимание своих детей - родных и падчеренков. Для одного из них - это дети разведенной жены, а для другого - доставшиеся при женитьбе детки. Проблема картины заключалась в том, что интересная история омрачилась ужасной реализацией и всё, что можно было сделать уникально и неповторимо авторы сделали совсем по-другому. Казалось, вселенная в пролете, ибо всевозможное уже было настолько сильно испорчено, что восстановить это всё было практически невозможно. Но, видимо, Шон Андерс умеет анализировать свои поступки, так как «Здравствуй, папа, новый год 2» настолько сильно изменилась, по сравнению со второй частью, что сделай сиквел оригиналом, это было бы настоящим хитом. Увы, сейчас это всего-навсего приличный сиквел, который всё также повторяет ошибки оригинала.
Начинать смотреть «Здравствуй...» не очень и хочется. Дело не в том, что какие-то определённые причины заставляют это делать, а потому, что первая часть заставила поверить в безнадёжность своей ситуации. Думая о возможном просмотре вспоминаешь, как развязывалась история в оригинале и что может предложить сиквел. Уныние и тоска, демонстрировавшая все сто минут два года назад? Или безжизненные персонажи, пытающиеся походить на живых? Первые десять минут фильма в действительности заставляют в это поверить. Но всё меняется, когда в кадре появляются отцы отцов - Дон (Джон Литгоу), отец Бреда и Курт (Мел Гибсон), отец Дасти. Каждый из них, как изюминка на торте, уникален, что и делает отношения с сыновьями особенными. Наверное, именно это послужило залогом успеха в картине.
Нравится наблюдать за тем, как взрослые отец и сын целуются в губы прилюдно, обуславливая это семейным приветствием? Как маленькие девочки напиваются алкогольным напитком и несут дичь в стиле «красивой, но тупой правды»? Или как одно клише сменяет другое? Если да, то Шон Андерс с радостью представляет свое новое творение. Если нет - не разочаровывайтесь. «Daddy’s Home 2» успеет подарить Вам много удовольствия, прежде чем Вы выключите кино. Шон Андерс, как настоящий Санта-Клаус, дарит подарок в тот момент, когда этого совсем не ждут. И пусть за все свои фарсовые идеи стыдно приходится зрителю, Шон снял приличное кино, которое можно будет посмотреть под тёплый, новогодний вечерок.
Другое дело, что комедия не идёт вперёд. Всё, что можно было изменить, они изменили и название этому - юмор. Он не скатывается до сортирного, позорясь раз за разом. В картине действительно смешные шутки, которые иногда могут пробить на слезу. Но от фильма такого рейтинга в принципе и ждёшь, что он выдаст такой уровень. После разбомблённой первой части нужно ждать того, что из персонажей сделают людей, а не картонных представителей. Но этого не происходит. По сути, одно большое развитие заключается в том, что они проходят три стадии: Знакомство друг с другом > выяснение отношений > примирение. Общее название этой стадии - клише. За развитием стадий интересно наблюдать. Герои подкалывают друг друга, пытаются сделать что-то смешное и улетное. Особенно это удаётся у Мела Гибсона, который получает кайф от своей роли. Настоящий брутальный мачо, который не терпит соплей и всячески презирает пренебрежительное отношение к трусости. К сожалению, клишированный эффект не проходит мимо него, но это уже мелочи. Как и в ситуации с женским персонажем, которого здесь особо и нет. Девушек, при всей их интересной биографии, отводят даже не на второй план, а третий. Их нет, когда надо. Они есть, когда абсолютно не требуются в кадре.
Вердикт. Отечественные локализаторы вновь порадовали, переведя «Daddy’s Home 2», как «Здравствуй, папа, Новый Год 2». Несмотря на это, фильм не постигла та жестокая участь, когда все что можно было испортить, было испорчено. Хорошие подарки принесли: Игра Мэла Гибсона и Марка Уолберга, а также хороший, едкий юмор. Ужасным подарком оказалось: Сценарий, общая актерская игра и отсутствие женского персонажа.
А ещё фильм очень предсказуемый. Предугадывать действия героев начинаешь за несколько минут, а финал и вовсе понятен с двадцатой-двадцать пятой минуты.
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