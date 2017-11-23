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После того как Брэд все-таки стал полноправным отцом семейства, а Дастин нашел новую семью, они принимают решение провести Рождество вместе. Ради этого отцы семейств даже зарывают топор войны, который все еще возникает из-за разных взглядов на воспитание детей, и стараются общаться за счет «кровопролитно» достигнутого нейтралитета. Но праздник оказывается под угрозой, т.к. в гости приезжают дедушки, один из которых мачо-интриган, а второй - эмоциональная подушка безопасности. Вместе…