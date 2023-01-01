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Здравствуй, папа, Новый год! 2 Здравствуй, папа, Новый год! 2
Киноафиша Фильмы Здравствуй, папа, Новый год! 2 Здравствуй, папа, Новый год! 2, 2017: актеры и роли
Daddy's Home 2 Здравствуй, папа, Новый год! 2 2017 / США
6.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
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Здравствуй, папа, Новый год! 2, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Андерс Шон Андерс Sean Anders
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Линда Карделлини Линда Карделлини Linda Cardellini Скарлет Эстевез Скарлет Эстевез Scarlett Estevez Оуэн Ваккаро Оуэн Ваккаро Owen Vaccaro Джон Сина Джон Сина John Cena Алессандра Амбросио Алессандра Амбросио Alessandra Ambrosio Диди Костин Диди Костин Didi Costine
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