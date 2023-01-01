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My Little Pony в кино
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My Little Pony: The Movie
My Little Pony в кино
2017 / США / Канада
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7.4
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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