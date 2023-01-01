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My Little Pony в кино My Little Pony в кино
Киноафиша Фильмы My Little Pony в кино My Little Pony в кино, 2017: актеры и роли
My Little Pony: The Movie My Little Pony в кино 2017 / США / Канада
7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6
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My Little Pony в кино, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джэйсон Тиссен Джэйсон Тиссен Jayson Thiessen
В ролях
Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Тара Стронг Тара Стронг Tara Strong Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Кристин Ченоуэт Кристин Ченоуэт Kristin Chenoweth
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