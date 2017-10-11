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Подготовка к Фестивалю Дружбы идет полным ходом. Пони с нетерпением ждут выступления Серенады Трель (Sia) и уверены, что Принцесса Искорка справится с организацией торжеств на отлично, ведь она такая умная и ответственная. Саму же Искорку охватывает паника, а ее креативность вкупе с познаниями ставит в тупик трех других принцесс. Правда, планы пони будут существенно скорректированы из-за вторжения вражеских сил. Адмирал Буря – правая рука короля Шторма – захватила трех из четырех…