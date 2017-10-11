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My Little Pony в кино My Little Pony в кино
Киноафиша Фильмы My Little Pony в кино Отзывы о мультфильме «My Little Pony в кино»
My Little Pony: The Movie My Little Pony в кино 2017 / США / Канада
7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «My Little Pony в кино»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Подготовка к Фестивалю Дружбы идет полным ходом. Пони с нетерпением ждут выступления Серенады Трель (Sia) и уверены, что Принцесса Искорка справится с организацией торжеств на отлично, ведь она такая умная и ответственная. Саму же Искорку охватывает паника, а ее креативность вкупе с познаниями ставит в тупик трех других принцесс. Правда, планы пони будут существенно скорректированы из-за вторжения вражеских сил. Адмирал Буря – правая рука короля Шторма – захватила трех из четырех…

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katadementeva2005 11 октября 2017, 08:57
Оценка
Жду не дождусь когда выйдет премьера мультфильма. Я думаю мультфильм будет отличный, так как по трейлеру видно что там очень яркие краски.
11 октября 2017, 08:57 Ответить
Киноафиша.инфо 11 октября 2017, 10:49
в ответ на сообщение katadementeva2005 от 11 октября 2017, 08:57
Оценка
Уже завтра!) Купили билет ?)
11 октября 2017, 10:49 Ответить
nastya.abbi2004 12 октября 2017, 18:35
Оценка
Я была на фильме! И мне очень понравилось! Теперь я довольна)
12 октября 2017, 18:35 Ответить
Кристина Ульянова 14 октября 2017, 05:38
я с подругоий иду
14 октября 2017, 05:38 Ответить
Злата Коробицына 14 октября 2017, 23:20
А сколько примерно стоимость билета
14 октября 2017, 23:20 Ответить
Киноафиша.инфо 16 октября 2017, 11:32
в ответ на сообщение Злата Коробицына от 14 октября 2017, 23:20
Оценка
Злата, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
16 октября 2017, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 16 октября 2017, 14:42
в ответ на сообщение Кристина Ульянова от 14 октября 2017, 05:38
Оценка
Кристина, уже сходили? Понравился?)
16 октября 2017, 14:42 Ответить
katadementeva2005 17 октября 2017, 16:31
в ответ на сообщение nastya.abbi2004 от 12 октября 2017, 18:35
Оценка
Настя, а там была точно такая же озвучка как в трейлере?
17 октября 2017, 16:31 Ответить
nastya.abbi2004 17 октября 2017, 20:14
Оценка
Есть голоса которые заменены, например Рейбоу Дэш, а имя Твайлайт сменили на Искорка(
17 октября 2017, 20:14 Ответить
Лариса Курочкина 24 октября 2017, 09:38
А вот в городе Измаиле даже в проекте нет показа этого мультика, хотя мы его очень ждали и очень разочарованы, что его проигнорировал наш кинотеатр((((((
24 октября 2017, 09:38 Ответить
Киноафиша.инфо 24 октября 2017, 10:50
в ответ на сообщение Лариса Курочкина от 24 октября 2017, 09:38
Оценка
Лариса, доброе утро!
К сожалению, не всегда этот вопрос зависит только от кинотеатра.
Зато 26 октября в вашем городе выходит семейная анимация "Мы-монстры" в 3D!
24 октября 2017, 10:50 Ответить
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