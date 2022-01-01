Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брент Секстон
Брент Секстон
Brent Sexton
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Брент Секстон
Brent Sexton
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сент-Луис, Миссури, США
Рост
191 см
Биография Брента Секстона
Родился 12 августа 1967 года. Сент-Луис, Миссури, США.
Развернуть
Фильмография Брента Секстона
Эксперимент «Офис»
ужасы, боевик, триллер
2016, США
6.0
Радио
спорт, драма
2003, США
7.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко