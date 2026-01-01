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Овайн Йомэн
Овайн Йомэн Owain Yeoman
Киноафиша Персоны Овайн Йомэн

Овайн Йомэн

Owain Yeoman

Дата рождения
2 июля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Овайна Йомэна

Родился 2 июля 1978 года. Уэльс, Великобритания.

Популярные фильмы

Босх: Наследие 8.3
Босх: Наследие (2022)
Менталист 8.3
Менталист (2008)
Секреты на кухне 8.0
Секреты на кухне (2005)

Фильмография Овайна Йомэна

Правдивая ложь 5.1
Правдивая ложь
боевик 2023, США
Босх: Наследие 8.3
Босх: Наследие
драма 2022, США
CSI: Вегас 7.2
CSI: Вегас
драма, криминал 2021, США
Спецслужба: Сигнал тревоги 5.1
Спецслужба: Сигнал тревоги SAS: Red Notice
боевик 2020, Великобритания
Явление 7.1
Явление
драма, фантастика, триллер 2019, США
Кукла 2: Брамс 6
Кукла 2: Брамс Brahms: The Boy 2
ужасы, мистика, триллер 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Эксперимент «Офис» 6.4
Эксперимент «Офис» The Belko Experiment
ужасы, боевик, триллер 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Супергерл 6.4
Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
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