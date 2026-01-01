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Фильмография
Овайн Йомэн
Owain Yeoman
Киноафиша
Персоны
Овайн Йомэн
Овайн Йомэн
Owain Yeoman
Дата рождения
2 июля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Овайна Йомэна
Родился 2 июля 1978 года. Уэльс, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Босх: Наследие
(2022)
8.3
Менталист
(2008)
8.0
Секреты на кухне
(2005)
Фильмография Овайна Йомэна
5.1
Правдивая ложь
боевик
2023, США
8.3
Босх: Наследие
драма
2022, США
7.2
CSI: Вегас
драма, криминал
2021, США
5.1
Спецслужба: Сигнал тревоги
SAS: Red Notice
боевик
2020, Великобритания
7.1
Явление
драма, фантастика, триллер
2019, США
6
Кукла 2: Брамс
Brahms: The Boy 2
ужасы, мистика, триллер
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Эксперимент «Офис»
The Belko Experiment
ужасы, боевик, триллер
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Супергерл
драма, боевик, фантастика
2015, США
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