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Бен Стассен
Бен Стассен
Ben Stassen
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Бен Стассен
Ben Stassen
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Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Бена Стассена
Родился в 1959 году в Бельгии.
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Фильмография Бена Стассена
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения
2022, Бельгия / Франция
7.0
Семейка Бигфутов
анимация, семейный, приключения
2020, Франция / США
8.0
Королевский корги
анимация
2019, Бельгия
6.0
Стань легендой! Бигфут младший
анимация
2017, Франция / Бельгия
7.0
Кот Гром и заколдованный дом
анимация, семейный
2014, США / Бельгия
7.0
Африканское сафари 3D
документальный, семейный
2013, Бельгия / США
6.0
Шевели ластами 2
приключения, анимация
2012, Бельгия
7.0
Шевели ластами
анимация, приключения
2009, Бельгия
7.0
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1 октября 2018 13:16
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