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Пчелка Майя: Медовый движ Пчелка Майя: Медовый движ
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Пчелка Майя: Медовый движ, 2021

2021 / Германия / Австралия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Красочный мультфильм о непоседливой пчелке и ее друзьях
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«Пчелка Майя: Медовый движ» — третий полнометражный мультфильм, основанный на одном из самых успешных анимационных сериалов немецкого производства. Как и прежде, речь пойдет о жителях улья, которые ежедневно попадают в забавные ситуации. На этот раз насекомых ждет путешествие в сказочную страну муравьев. От их действий зависит судьба новорожденной принцессы, угодившей в плен к вражеским захватчикам.

Майя — непоседливая пчелка, не представляющая своей жизни без приключений. Несмотря на юный возраст, из-за своей любознательности она нередко подвергает население пчелиного королевства опасности. После очередной выходки маленькой бунтарки, предводительница улья запрещает ей уходить за пределы безопасной зоны. Но, как и следовало ожидать, Майя не стала прислушиваться к чужим советам.

Услышав зов о помощи, исходящий из лесной чащи, героиня бросается в омут с головой, оказываясь в самом сердце противостояния муравьев и жуков. Объединившись с верным другом Вилли, бесстрашная Майя вызволяет из беды курьера, которому поручено доставить ценный золотой артефакт. Выясняется, что в руки к парочке попало яйцо, из которого в тот же день вылупляется принцесса-муравьишка. На новорожденную начинается охота со стороны вредителей.

Собравшись с силами, веселые пчелы отправляются в путь, чтобы передать наследницу трона лидерам муравьиного государства. Если им не удастся завершить миссию, то справедливость уже никогда не будет восстановлена. Впереди Майю и Вилли ждет самое невероятное путешествие в жизни!

 

Режиссером выступил Ноэль Клири, для которого это не первый опыт работы в анимации. В 2018 году он поставил вторую часть под названием «Кубок меда», но тогда ему помогали опытные коллеги Серджо Делфино и Алекс Стадерманн. На этот раз он занимался производством самостоятельно.

Впервые знаменитые герои Майя и Вилли появились на страницах книги Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году. Произведение предназначалось для детей, а его сюжет концентрировался на процессе превращения безрассудной маленькой пчелки во взрослого и ответственного члена общества.

Первая экранизация детской сказки возникла еще в немую эру кино. В 1924 году Вольфрам Юнгханс выпустил короткометражную работу, которая долгие годы считалась утерянной. Но наиболее широко известная адаптация книги Бонзельса вышла спустя полвека. В 1975 году состоялась премьера анимационного телесериала «Пчелка Майя», созданного при участии японских мультипликаторов. Затем, в 2012 году, на экранах появилась новая версия, включившая в себя 78 коротких эпизодов. И лишь спустя еще два года, на волне успеха телеверсии, стартовала кинотеатральная франшиза, насчитывающая три части.

Озвучиванием Майи занималась актриса Коко Джек Гиллис. Прежде зрители могли видеть ее в эпизодической роли Глори из фантастического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости». Вилли говорит голосом Бенсона Джека Энтони, игравшего в хорроре «Изгоняющий дьявола: Инсомния».

За выпуск мультфильма отвечала независимая мюнхенская студия Studio 100 Film («Викинг Вик», «100% волк»).

Знаменитая пчелка возвращается на большой экран. 

Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 7 января 2021
Возраст 0+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ноэль Клири
Ноэль Клири
В ролях
Бенсон Джек Энтони
Бенсон Джек Энтони
Джастин Кларк
Джастин Кларк
Ноэль Клири
Ноэль Клири
Кристофер Карисиу
Кристофер Карисиу
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пчелка Майя: Медовый движ 4 постера
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Пчелка Майя: Медовый движ смотреть онлайн

Пчелка Майя: Медовый движ
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Друзья Майя и Вилли вновь добавляют проблем улью. В надежде приблизить появление солнца и пробуждение всех пчел, они случайно приводят в дом бестолковых личинок, которые крушат все вокруг. Королева понимает, что так больше продолжаться не может, и хочет покончить с этой опасной дружбой. Но Майя и Вилли не готовы легко сдаться. Они случайно спасают заплутавшего муравья от преследующих его злобных жуков. Это встреча оказывается для них судьбоносной, ведь теперь Майя и Вилли должны доставить…
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6 апреля 2021 20:11
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