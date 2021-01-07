Пчелка Майя: Медовый движ, 2021

«Пчелка Майя: Медовый движ» — третий полнометражный мультфильм, основанный на одном из самых успешных анимационных сериалов немецкого производства. Как и прежде, речь пойдет о жителях улья, которые ежедневно попадают в забавные ситуации. На этот раз насекомых ждет путешествие в сказочную страну муравьев. От их действий зависит судьба новорожденной принцессы, угодившей в плен к вражеским захватчикам.
Майя — непоседливая пчелка, не представляющая своей жизни без приключений. Несмотря на юный возраст, из-за своей любознательности она нередко подвергает население пчелиного королевства опасности. После очередной выходки маленькой бунтарки, предводительница улья запрещает ей уходить за пределы безопасной зоны. Но, как и следовало ожидать, Майя не стала прислушиваться к чужим советам.
Услышав зов о помощи, исходящий из лесной чащи, героиня бросается в омут с головой, оказываясь в самом сердце противостояния муравьев и жуков. Объединившись с верным другом Вилли, бесстрашная Майя вызволяет из беды курьера, которому поручено доставить ценный золотой артефакт. Выясняется, что в руки к парочке попало яйцо, из которого в тот же день вылупляется принцесса-муравьишка. На новорожденную начинается охота со стороны вредителей.
Собравшись с силами, веселые пчелы отправляются в путь, чтобы передать наследницу трона лидерам муравьиного государства. Если им не удастся завершить миссию, то справедливость уже никогда не будет восстановлена. Впереди Майю и Вилли ждет самое невероятное путешествие в жизни!
Режиссером выступил Ноэль Клири, для которого это не первый опыт работы в анимации. В 2018 году он поставил вторую часть под названием «Кубок меда», но тогда ему помогали опытные коллеги Серджо Делфино и Алекс Стадерманн. На этот раз он занимался производством самостоятельно.
Впервые знаменитые герои Майя и Вилли появились на страницах книги Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году. Произведение предназначалось для детей, а его сюжет концентрировался на процессе превращения безрассудной маленькой пчелки во взрослого и ответственного члена общества.
Первая экранизация детской сказки возникла еще в немую эру кино. В 1924 году Вольфрам Юнгханс выпустил короткометражную работу, которая долгие годы считалась утерянной. Но наиболее широко известная адаптация книги Бонзельса вышла спустя полвека. В 1975 году состоялась премьера анимационного телесериала «Пчелка Майя», созданного при участии японских мультипликаторов. Затем, в 2012 году, на экранах появилась новая версия, включившая в себя 78 коротких эпизодов. И лишь спустя еще два года, на волне успеха телеверсии, стартовала кинотеатральная франшиза, насчитывающая три части.
Озвучиванием Майи занималась актриса Коко Джек Гиллис. Прежде зрители могли видеть ее в эпизодической роли Глори из фантастического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости». Вилли говорит голосом Бенсона Джека Энтони, игравшего в хорроре «Изгоняющий дьявола: Инсомния».
За выпуск мультфильма отвечала независимая мюнхенская студия Studio 100 Film («Викинг Вик», «100% волк»).
Знаменитая пчелка возвращается на большой экран.
Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!