Пчелка Майя: Медовый движ, 2021

«Пчелка Майя: Медовый движ» — третий полнометражный мультфильм, основанный на одном из самых успешных анимационных сериалов немецкого производства. Как и прежде, речь пойдет о жителях улья, которые ежедневно попадают в забавные ситуации. На этот раз насекомых ждет путешествие в сказочную страну муравьев. От их действий зависит судьба новорожденной принцессы, угодившей в плен к вражеским захватчикам.

Майя — непоседливая пчелка, не представляющая своей жизни без приключений. Несмотря на юный возраст, из-за своей любознательности она нередко подвергает население пчелиного королевства опасности. После очередной выходки маленькой бунтарки, предводительница улья запрещает ей уходить за пределы безопасной зоны. Но, как и следовало ожидать, Майя не стала прислушиваться к чужим советам.

Услышав зов о помощи, исходящий из лесной чащи, героиня бросается в омут с головой, оказываясь в самом сердце противостояния муравьев и жуков. Объединившись с верным другом Вилли, бесстрашная Майя вызволяет из беды курьера, которому поручено доставить ценный золотой артефакт. Выясняется, что в руки к парочке попало яйцо, из которого в тот же день вылупляется принцесса-муравьишка. На новорожденную начинается охота со стороны вредителей.

Собравшись с силами, веселые пчелы отправляются в путь, чтобы передать наследницу трона лидерам муравьиного государства. Если им не удастся завершить миссию, то справедливость уже никогда не будет восстановлена. Впереди Майю и Вилли ждет самое невероятное путешествие в жизни!