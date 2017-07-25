«Стань легендой! Бигфут младший»: Рецензия Киноафиши

Побудь снежным человеком…

С Адамом (дублировал Семен Трескунов) происходит что-то не то: его тело меняется – волосы вырастают за одну ночь, ступни то прорывают кеды, то вновь возвращаются к привычным размерам, да и слух порой обостряется так, что голова идет кругом. Школьник не понимает, что с ним творится, и не пытается завести доверительный разговор с мамой (Дарья Мельникова), помалкивая не только о странных изменениях своего тела, но и о том, какой масштаб приобрели нападки местных хулиганов. Масла в огонь подливает неожиданная находка: всю жизнь Адам считал, что его папа (Артур Смольянинов) умер, но родительница лгала ему и вела тайную переписку с мужем. Обидевшись на мать и на целый свет, паренек сбегает из дома и отправляется на поиски отца.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

Над мультиком «Стань легендой! Бигфут младший» трудились Джереми Дегрусон и Бен Стассен. Они же работали над «Котом Громом и заколдованным домом», историей о рыжем и усатом комке шерсти, готовом рискнуть своей жизнью ради приютившего его фокусника. В мультфильме 2013 года антагонистом был «черный риэлтор», решивший нажиться за счет пожилого родственника. В своей новой работе режиссеры ухватились за не менее интересный образ, точнее, образы – в «Бигфуте» несколько злодеев, идущих к общей цели плечом к плечу. На Адама и его папу объявит охоту фармацевтическая корпорация во главе с ее владельцем Уоллесом Истманом. В лаборатории, предоставленной богачом, любит поиздеваться над живыми существами злобный доктор Биллингсли. Качки в черном и на черных внедорожниках, слепо выполняющие команды босса, составят им компанию.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

Дегрусон и Стассен в мультипликационной ленте легко и ненавязчиво показывают, что за чудодейственными средствами вполне могут скрываться жажда наживы, собственное горе или психологическая травма, а также фанатизм ученого, ставящего знак равенства между томящимися в клетках кроликами и людьми – в его глазах они расходный материал для опытов. Тема эта, конечно, не новая, и в кинематографе так или иначе заявлявшая о себе, в «Бигфуте» она лаконично сочетается с вопросом о внешности. Концерн Истмана HairCo ищет панацею от выпадения волос, а его сотрудники помешаны на шевелюре или ее отсутствии. За собой явно следят и хулиганы из школы Адама, излишний шерстяной покров выделяет из толпы отца паренька, да и сам подросток находится в затянувшемся конфликте со своим телом.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

«Стань легендой! Бигфут младший» посредством волосатого хранителя леса, его друзей (семейство енотов, медведь-няшка, вертлявая белка и дятел идут в комплекте) и промышленников в итоге говорит о принятии своей внешности, своей семьи и близких со всеми их причудами и проблемами. Приключения Адама очень быстро приводят его к пониманию того, что изменения, причинявшие ему боль и пугавшие его, можно использовать во благо. Путь к самопознанию новоявленного бигфута Джереми Дегрусон и Бен Стассен проложили через отношения с отцом, с которым у отпрыска много общего и много различий. Правда, ожидаемый конфликт между бигфутами в мультфильме гасится, не успев начаться: родители для Адама не враги, а друзья, способные подсказать, что же с ним происходит. И если с мамой, какой бы она замечательной ни была, тинэйджер не мог поговорить о растущих с невероятной скоростью волосах, то отец-монстр сам взахлеб рассказывает ему о своем преображении.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

Ворох достаточно острых проблем создатели мультфильма не доводят до иступленной серьезности и слезоточивости, утомительный анализ подростковых невзгод заменяется вполне забавной приключенческой комедией с эффектными сценами заварушки в стенах HairCo и проделками говорливого енота. После Ракеты из «Стражей Галактики» к этим зверькам в кино требования повышенные, Траппер, конечно, дорогущие батарейки у златокожей расы не таскает, но тоже за словом в карман не лезет и добавляет привкус легкого трэша в мультик, решивший отказаться от взвинчивания семейной драмы ради возможности лишний раз пошутить.

Елена Громова

В российском прокате с 27 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Стань легендой! Бигфут младший»