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Киноафиша Рецензии «Стань легендой! Бигфут младший»: Рецензия Киноафиши

«Стань легендой! Бигфут младший»: Рецензия Киноафиши

25 июля 2017 00:00
«Стань легендой! Бигфут младший»: Рецензия Киноафиши
Побудь снежным человеком…

С Адамом (дублировал Семен Трескунов) происходит что-то не то: его тело меняется – волосы вырастают за одну ночь, ступни то прорывают кеды, то вновь возвращаются к привычным размерам, да и слух порой обостряется так, что голова идет кругом. Школьник не понимает, что с ним творится, и не пытается завести доверительный разговор с мамой (Дарья Мельникова), помалкивая не только о странных изменениях своего тела, но и о том, какой масштаб приобрели нападки местных хулиганов. Масла в огонь подливает неожиданная находка: всю жизнь Адам считал, что его папа (Артур Смольянинов) умер, но родительница лгала ему и вела тайную переписку с мужем. Обидевшись на мать и на целый свет, паренек сбегает из дома и отправляется на поиски отца.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»
Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

Над мультиком «Стань легендой! Бигфут младший» трудились Джереми Дегрусон и Бен Стассен. Они же работали над «Котом Громом и заколдованным домом», историей о рыжем и усатом комке шерсти, готовом рискнуть своей жизнью ради приютившего его фокусника. В мультфильме 2013 года антагонистом был «черный риэлтор», решивший нажиться за счет пожилого родственника. В своей новой работе режиссеры ухватились за не менее интересный образ, точнее, образы – в «Бигфуте» несколько злодеев, идущих к общей цели плечом к плечу. На Адама и его папу объявит охоту фармацевтическая корпорация во главе с ее владельцем Уоллесом Истманом. В лаборатории, предоставленной богачом, любит поиздеваться над живыми существами злобный доктор Биллингсли. Качки в черном и на черных внедорожниках, слепо выполняющие команды босса, составят им компанию.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»
Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

Дегрусон и Стассен в мультипликационной ленте легко и ненавязчиво показывают, что за чудодейственными средствами вполне могут скрываться жажда наживы, собственное горе или психологическая травма, а также фанатизм ученого, ставящего знак равенства между томящимися в клетках кроликами и людьми – в его глазах они расходный материал для опытов. Тема эта, конечно, не новая, и в кинематографе так или иначе заявлявшая о себе, в «Бигфуте» она лаконично сочетается с вопросом о внешности. Концерн Истмана HairCo ищет панацею от выпадения волос, а его сотрудники помешаны на шевелюре или ее отсутствии. За собой явно следят и хулиганы из школы Адама, излишний шерстяной покров выделяет из толпы отца паренька, да и сам подросток находится в затянувшемся конфликте со своим телом.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»
Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

«Стань легендой! Бигфут младший» посредством волосатого хранителя леса, его друзей (семейство енотов, медведь-няшка, вертлявая белка и дятел идут в комплекте) и промышленников в итоге говорит о принятии своей внешности, своей семьи и близких со всеми их причудами и проблемами. Приключения Адама очень быстро приводят его к пониманию того, что изменения, причинявшие ему боль и пугавшие его, можно использовать во благо. Путь к самопознанию новоявленного бигфута Джереми Дегрусон и Бен Стассен проложили через отношения с отцом, с которым у отпрыска много общего и много различий. Правда, ожидаемый конфликт между бигфутами в мультфильме гасится, не успев начаться: родители для Адама не враги, а друзья, способные подсказать, что же с ним происходит. И если с мамой, какой бы она замечательной ни была, тинэйджер не мог поговорить о растущих с невероятной скоростью волосах, то отец-монстр сам взахлеб рассказывает ему о своем преображении.

Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»
Кадр из фильма «Стань легендой! Бигфут младший»

Ворох достаточно острых проблем создатели мультфильма не доводят до иступленной серьезности и слезоточивости, утомительный анализ подростковых невзгод заменяется вполне забавной приключенческой комедией с эффектными сценами заварушки в стенах HairCo и проделками говорливого енота. После Ракеты из «Стражей Галактики» к этим зверькам в кино требования повышенные, Траппер, конечно, дорогущие батарейки у златокожей расы не таскает, но тоже за словом в карман не лезет и добавляет привкус легкого трэша в мультик, решивший отказаться от взвинчивания семейной драмы ради возможности лишний раз пошутить.

Елена Громова

В российском прокате с 27 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Стань легендой! Бигфут младший»

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