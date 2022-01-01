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Дженнифер Сондерс
Дженнифер Сондерс
Jennifer Saunders
О персоне
Фильмография
Дженнифер Сондерс
Jennifer Saunders
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Дата рождения
6 июля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Дженнифер Сондерс
Родилась 6 июля 1958 года. Слифорд, Великобритания.
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Фильмография Дженнифер Сондерс
Патрик
комедия
2018, Великобритания
6.0
TheatreHD: Веер леди Уиндермир
спектакль
2018, Великобритания
6.0
Просто потрясающе
комедия
2016, США / Великобритания
5.0
Миньоны
комедия, анимация, семейный
2015, США
6.0
Коралина в стране кошмаров
ужасы, сказка, семейный, анимация
2009, США
6.0
Шпионские страсти
комедия
2006, Франция
6.0
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.0
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