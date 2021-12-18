Наша рецензия

«Зверопой 2» забрасывает старых героев в город, будто списанный с Лас-Вегаса (тут и «Белладжио» свой имеется), где они пытаются впечатлить воротилу шоу-бизнеса – волка по имени Джимми Кристал. Их выступление его не впечатляет, а вот казавшаяся глупой затея о создании сай-фай мюзикла – весьма. Поэтому теперь под предводительством коалы Бастера Муна зверям предстоит за три недели организовать грандиозное представление, кульминацией которого должно стать…