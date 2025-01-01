Mr. Crystal[после окончания шоу]Спасибо! Спасибо! Вы слишком добры! Я правда ценю это, честно! Слушайте, я очень горжусь этим шоу! Мы проделали отличную работу, отличную! И мой хороший друг Клэй, здорово, что он вернулся, правда?
[зрители аплодируют]
Mr. CrystalДа! И, слушайте, я с нетерпением жду, когда это шоу будет идти в моём театре много-много лет. Правда, Мун?
[Джимми оборачивается и видит, что Бастер и вся труппа исчезли, к его большому потрясению]
Mr. Crystal[говорит спокойной ночи Порше, которая не в своей комнате]Спокойной ночи, Порша!... Ладно, как хочешь, мне всё равно. Избалованная маленькая капризуля!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RositaСлушайте, ребята, я мечтала выступать в Редшор-сити с самого детства. Да и вообще, я только что уговорила мужа посидеть с малышом на ближайшие 24 часа, так что я точно не собираюсь упускать такой шанс. Так что давайте. Нам нечего терять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Бастер только что услышал от скаута талантов, Суки Лейн, что он недостаточно хорош и никогда не попадёт в высшую лигу]
NanaНе обращай внимания на то, что сказала какая-то тебе незнакомая. А ты САМ считаешь, что у тебя есть талант?
Porsha Crystal[Порша входит с пакетами в обеих руках]Привет, всем!
Miss Crawly[поворачивает подъемник в сторону Порши, кричит в мегафон]ВЫ ОПАЗДАЛИ НА РЕПЕТИЦИЮ НА ДВА ЧАСА!
Porsha Crystal[смущённо]Постой. Постой, а где коала? Кто ты такая?
Miss CrawlyЯ ГЛАВНАЯ! ВОТ КТО! ТЕПЕРЬ, БЕГИ В ГАРДЕРОБ, ЗАЙКА.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Buster Moon[Бастер начинает репетицию, рядом с ним Эш и Гюнтер]Полно энергии сейчас, и...
[за кадром слышится стон. Бастер, Эш и Гюнтер в ужасе реагируют, когда видят... тревожно растрёпанную и травмированную мисс Кроули, которая входит, стонет, вернувшись после испытания с системой безопасности Клэя Коллауэя]
[Мисс Кроули начинает имитировать звук выстрелов из пейнтбольного оружия Клэя Коллауэя, хромая прочь, всё ещё в шоке]
Miss CrawlyПыщ... Пыщ! Пыщ! Пыщ! Пыщ! Пыщ...! Пыщ! Пыщ!
Ash[в шоке; пока мисс Кроули продолжает «пыщ-пыщ»]Вау... Она совсем расстроена!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nooshy[Джонни заявил Клаусу Кикенклоберу, что хочет сделать уличную танцовщицу Нуши своим хореографом, что вызывает снисходительную злость Кикенклобера. Нуши поддерживает Джонни]Мне он нужен всего на два дня.