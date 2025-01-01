Меню
Buster Moon Ты гений, Гюнтер!
Gunter Мама всегда говорила: "Гюнтер, ты не такой тупой, как твой папа."
Buster Moon Мечтай о большом. Вот что всегда говорили, да?
Buster Moon Мы устроим это шоу, хочет Кристал или нет. Но сначала... мы выпрыгнем из этого окна.
Meena Мина, Росита, Джонни, Гюнтер, Эш, Нуши, мисс Кроули: Что?
Clay Calloway Мне этот парень начинает нравиться.
Gunter [Звонок в дверь] Может, это, типа, обслуживание номеров?
Security guard [Громко стучит в дверь] Открой дверь, или ты труп, Мун!
Gunter Ладно, это не обслуживание номеров.
Klaus Kickenklober На цыпочках! На цыпочках! Я не вижу твоих цыпочек!
Buster Moon Бастер Мун: Нет, сэр, я не неудачник. Мы сделали то, зачем приехали. И ничто, что вы скажете или сделаете, этого не изменит
Nooshy Я же знал, что ты странная!
Mr. Crystal [после окончания шоу] Спасибо! Спасибо! Вы слишком добры! Я правда ценю это, честно! Слушайте, я очень горжусь этим шоу! Мы проделали отличную работу, отличную! И мой хороший друг Клэй, здорово, что он вернулся, правда?
[зрители аплодируют]
Mr. Crystal Да! И, слушайте, я с нетерпением жду, когда это шоу будет идти в моём театре много-много лет. Правда, Мун?
[Джимми оборачивается и видит, что Бастер и вся труппа исчезли, к его большому потрясению]
Mr. Crystal Мун?
[зрители начинают смеяться над Джимми, который в страхе и унижении, пока не замечает разъярённую Суки с шестью полицейскими]
Suki Офицеры, арестуйте этого волка!
Ash Эй, Рик, почему ты платишь мне всего лишь половину той суммы, которую получают другие артисты?
Rick Я плачу столько, сколько считаю, что ты стоишь, дорогая.
Ash Ладно, слушай: у меня есть правило — не позволять таким, как ты, говорить мне за сколько я стою. Так что, если мне платят не так же, как всем остальным, я ухожу!
Rick [насмешливый смех] Это единственный клуб в городе! Где ещё ты сможешь играть?
Ash Без понятия, но точно не собираюсь здесь засиживаться!
[к Бастеру]
Ash Пошли!
[Эш и Бастер уходят]
Rick Нет, нет, минутку! Но тебе нужно сделать бис! Эй! Эш!
Ash Разберись с этим, дорогая!
Mr. Crystal [говорит спокойной ночи Порше, которая не в своей комнате] Спокойной ночи, Порша!... Ладно, как хочешь, мне всё равно. Избалованная маленькая капризуля!
Rosita Слушайте, ребята, я мечтала выступать в Редшор-сити с самого детства. Да и вообще, я только что уговорила мужа посидеть с малышом на ближайшие 24 часа, так что я точно не собираюсь упускать такой шанс. Так что давайте. Нам нечего терять.
[Бастер только что услышал от скаута талантов, Суки Лейн, что он недостаточно хорош и никогда не попадёт в высшую лигу]
Nana Не обращай внимания на то, что сказала какая-то тебе незнакомая. А ты САМ считаешь, что у тебя есть талант?
Buster Moon Ну да, но...
Nana Тогда ты должен бороться за то, во что веришь! Смелость, выносливость, вера! Вот что тебе сейчас нужно! Потому что без этого... может, этот скаут и прав... "может" ты недостаточно хорош.
[Она, кажется, уходит, но оглядывается, чтобы проверить, как Бастер принимает её слова]
Miss Crawly [Бастер только что назначил Мисс Кроули главной. Слышна военная музыка, она едет на подъемнике, нехарактерно командуя через мегафон рабочему моржу Мэйсону] МЭЙСОН!
Mason [испуганно] Ого?
Miss Crawly ЭТОТ ВУЛКАН ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ ЗАКОНЧЕН ВЧЕРА
Mason [нервно салютует] М-мы уже работаем, мисс Кроули!
Miss Crawly ЛУЧШЕ БЫ!
[к Мине и Дариусу, которые репетируют]
Miss Crawly МИНА! ДАРИУС! НАЧИНАЙТЕ С НАЧАЛА И В ЭТОТ РАЗ СДЕЛАЙТЕ ПОЖИРЧЕ, ЛАДНО?
Meena Я стараюсь изо всех сил, мисс Кроули...
Darius Пожирче?
Porsha Crystal [Порша входит с пакетами в обеих руках] Привет, всем!
Miss Crawly [поворачивает подъемник в сторону Порши, кричит в мегафон] ВЫ ОПАЗДАЛИ НА РЕПЕТИЦИЮ НА ДВА ЧАСА!
Porsha Crystal [смущённо] Постой. Постой, а где коала? Кто ты такая?
Miss Crawly Я ГЛАВНАЯ! ВОТ КТО! ТЕПЕРЬ, БЕГИ В ГАРДЕРОБ, ЗАЙКА.
Buster Moon [Бастер начинает репетицию, рядом с ним Эш и Гюнтер] Полно энергии сейчас, и...
[за кадром слышится стон. Бастер, Эш и Гюнтер в ужасе реагируют, когда видят... тревожно растрёпанную и травмированную мисс Кроули, которая входит, стонет, вернувшись после испытания с системой безопасности Клэя Коллауэя]
Buster Moon [с обеспокоенностью] Мисс Кроули?
[Мисс Кроули продолжает стонать и хныкать, двигается к Бастеру как зомби, схватывает его за воротник]
Miss Crawly [панически и с жаром] Ты не можешь туда возвращаться, мистер Мун! Никогда! НИКОГДА!
Buster Moon Что с тобой случилось?
Miss Crawly Тот лев, которого ты видел, он безумец...
[снова хватает Бастера за рубашку; кричит]
Miss Crawly БЕЗУМЕЦ! Ох... Он СУПЕР-БЕЗУМЕЦ...
[Мисс Кроули начинает имитировать звук выстрелов из пейнтбольного оружия Клэя Коллауэя, хромая прочь, всё ещё в шоке]
Miss Crawly Пыщ... Пыщ! Пыщ! Пыщ! Пыщ! Пыщ...! Пыщ! Пыщ!
Ash [в шоке; пока мисс Кроули продолжает «пыщ-пыщ»] Вау... Она совсем расстроена!
Nooshy [Джонни заявил Клаусу Кикенклоберу, что хочет сделать уличную танцовщицу Нуши своим хореографом, что вызывает снисходительную злость Кикенклобера. Нуши поддерживает Джонни] Мне он нужен всего на два дня.
Klaus Kickenklober Два дня? Скорее двести лет.
Nooshy [уверенно] Два дня. Он будет потрясающим.
Klaus Kickenklober [усмехается] О, правда? Если да, съем свою шляпу!
[зло улыбается]
Порша Кристал [после неудачной акробатической репетиции, где Порша и Гантер не смогли схватиться за руки, а Гантер врезался в реквизит астероида] Это не моя вина! Он всё время промахивается!
Гантер [потрясённо] Кажется, она пытается меня убить.
Гюнтер [Бастер, который за ноутбуком; только что придумал идею для научно-фантастического мюзикла] Стой! Стой! Прекрати свой щёлк-щёлк! У меня есть идея получше
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мэттью МакКонахи
Ник Кролл
Тори Келли
Боно
Бобби Каннавале
Челси Перетти
Скарлетт Йоханссон
Риз Уизерспун
Дженнифер Сондерс
Гарт Дженнингс
Скотт Моужер
Эрик Андре
Холзи
