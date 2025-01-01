Mr. Crystal [после окончания шоу] Спасибо! Спасибо! Вы слишком добры! Я правда ценю это, честно! Слушайте, я очень горжусь этим шоу! Мы проделали отличную работу, отличную! И мой хороший друг Клэй, здорово, что он вернулся, правда?

[зрители аплодируют]

Mr. Crystal Да! И, слушайте, я с нетерпением жду, когда это шоу будет идти в моём театре много-много лет. Правда, Мун?

[Джимми оборачивается и видит, что Бастер и вся труппа исчезли, к его большому потрясению]

[зрители начинают смеяться над Джимми, который в страхе и унижении, пока не замечает разъярённую Суки с шестью полицейскими]